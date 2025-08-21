Cum îți protejează Android datele personale chiar și după ce telefonul a fost pierdut. Noua funcție schimbă regulile jocului

Autor: Vlad Ionescu
Joi, 21 August 2025, ora 18:29
199 citiri
Cum îți protejează Android datele personale chiar și după ce telefonul a fost pierdut. Noua funcție schimbă regulile jocului
FOTO Unsplash

Google pregătește o modificare importantă de securitate pentru utilizatorii Android, inspirată de funcția Stolen Device Protection de pe iPhone. Noul sistem, numit Identity Check, devine mai strict și nu se limitează doar la blocarea telefonului, ci protejează inclusiv aplicațiile instalate.

Practic, scenariul clasic în care cineva îți smulge telefonul din mână și îți ghicește codul PIN devine mult mai greu de exploatat. Android va analiza modul în care dispozitivul este folosit, iar dacă detectează o schimbare bruscă de comportament – cum ar fi utilizarea în alt loc decât cel obișnuit sau mișcări suspecte captate de accelerometru – intră automat în regim de protecție. În această situație, aplicațiile tale nu mai pot fi accesate prin cod PIN, ci doar prin autentificare biometrică, precum amprenta digitală.

Cum funcționează noua protecție

Sistemul elimină opțiunile de rezervă precum modelul, parola sau PIN-ul atunci când telefonul se află în afara zonelor de încredere, obligând aplicațiile să se bazeze exclusiv pe metode biometrice. Astfel, riscul ca un hoț să acceseze date sensibile, cum ar fi conturile de home banking, scade considerabil. Google descrie această abordare ca o închidere a „portiței” prin care infractorii puteau profita urmărindu-ți mișcările atunci când deblochezi telefonul în public.

Utilizatorul are totuși control asupra acestei funcții: Identity Check poate fi activat manual din meniul Settings sau prin intermediul ghidului interactiv de securitate prezent pe noile versiuni Android.

Noua formă a sistemului de protecție debutează în varianta beta Android 16 QPR2, iar extinderea către toate dispozitivele cu Android 16 este programată pentru decembrie 2025. În acest fel, Google speră să reducă drastic numărul de victime ale furturilor de telefoane.

Android 16 aduce schimbări mari: forțează dark mode și oferă teme uniforme pentru iconițe
Android 16 aduce schimbări mari: forțează dark mode și oferă teme uniforme pentru iconițe
Google testează deja o serie de funcții noi care vor ajunge pe telefoane odată cu Android 16. Printre acestea se numără opțiunea de a aplica modul întunecat chiar și aplicațiilor care nu...
Apple ar putea renunța la butonul de cameră. Semn că experimentul nu a convins utilizatorii
Apple ar putea renunța la butonul de cameră. Semn că experimentul nu a convins utilizatorii
La doar doi ani după ce a introdus butonul „Camera Control” pe iPhone, Apple ia în calcul să renunțe complet la această funcție. Gândit ca un shortcut inteligent pentru deschiderea...
#tehnologie, #Android, #smartphone , #android
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
VIDEO Rezervistii armatei romane din Bucuresti si Ilfov au primit "ordine de chemare". Explicatiile Ministerului Apararii
a1.ro
Ce factura a primit un roman dupa liberalizarea pretului la energia electrica. Ce a patit dupa noile reglementari
ObservatorNews.ro
Batran cardiac din Iasi, trantit la pamant pentru ca a refuzat sa se legitimeze. Bea bere pe domeniul public

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Lista mașinilor care ajung cel mai des în service, făcută de un specialist cu 15 ani experiență: "Văd aceste mărci zi de zi" VIDEO
  2. Șapte reguli inteligente de cumpărături care te ajută să economisești sume mari de bani: "Calculez costul pe utilizare, nu doar prețul"
  3. Cum îți protejează Android datele personale chiar și după ce telefonul a fost pierdut. Noua funcție schimbă regulile jocului
  4. "Ce nu se spune public este că va mai apărea un fond de pensii "private" paralel" - Ce se întâmplă cu banii pe care nu-i poți scoate din Pilonul II după ce te pensionezi
  5. Nouă obiceiuri din gospodăriile asiatice care chiar economisesc bani, potrivit experților. Cum funcționează metoda kakeibo: "A pus patru întrebări simple"
  6. Android 16 aduce schimbări mari: forțează dark mode și oferă teme uniforme pentru iconițe
  7. Apple ar putea renunța la butonul de cameră. Semn că experimentul nu a convins utilizatorii
  8. Limită pentru sporurile funcționarilor publici care gestionează fonduri europene. Ce criterii a stabilit Guvernul pentru acordarea lor
  9. „E timpul să schimbăm jocurile în companiile de stat. Aplică AICI”. Ministrul Economiei vrea să verifice conducerea companiilor de stat, după un proces de selecție „viciat”
  10. Google a lansat noua generație de dispozitive. Cu ce îmbunătățiri a venit seria Pixel 10 și la ce preț este disponibilă