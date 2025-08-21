Google pregătește o modificare importantă de securitate pentru utilizatorii Android, inspirată de funcția Stolen Device Protection de pe iPhone. Noul sistem, numit Identity Check, devine mai strict și nu se limitează doar la blocarea telefonului, ci protejează inclusiv aplicațiile instalate.

Practic, scenariul clasic în care cineva îți smulge telefonul din mână și îți ghicește codul PIN devine mult mai greu de exploatat. Android va analiza modul în care dispozitivul este folosit, iar dacă detectează o schimbare bruscă de comportament – cum ar fi utilizarea în alt loc decât cel obișnuit sau mișcări suspecte captate de accelerometru – intră automat în regim de protecție. În această situație, aplicațiile tale nu mai pot fi accesate prin cod PIN, ci doar prin autentificare biometrică, precum amprenta digitală.

Cum funcționează noua protecție

Sistemul elimină opțiunile de rezervă precum modelul, parola sau PIN-ul atunci când telefonul se află în afara zonelor de încredere, obligând aplicațiile să se bazeze exclusiv pe metode biometrice. Astfel, riscul ca un hoț să acceseze date sensibile, cum ar fi conturile de home banking, scade considerabil. Google descrie această abordare ca o închidere a „portiței” prin care infractorii puteau profita urmărindu-ți mișcările atunci când deblochezi telefonul în public.

Utilizatorul are totuși control asupra acestei funcții: Identity Check poate fi activat manual din meniul Settings sau prin intermediul ghidului interactiv de securitate prezent pe noile versiuni Android.

Noua formă a sistemului de protecție debutează în varianta beta Android 16 QPR2, iar extinderea către toate dispozitivele cu Android 16 este programată pentru decembrie 2025. În acest fel, Google speră să reducă drastic numărul de victime ale furturilor de telefoane.

