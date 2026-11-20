Expansiunea inteligenței artificiale a creat o cerere tot mai mare pentru o categorie de angajați la care puțini se gândesc atunci când vine vorba despre industria tehnologiei. Companii precum Amazon, Google, Meta și Microsoft au nevoie de oameni care să instaleze și să întrețină infrastructura centrelor de date, iar unele dintre aceste locuri de muncă pot aduce salarii de până la 100.000 de dolari pe an în Statele Unite.

Nu toate posturile necesită o diplomă universitară în informatică sau ani întregi de pregătire. Pentru anumite specializări, companiile oferă cursuri intensive care durează de la câteva zile până la câteva luni.

Interesul pentru aceste meserii vine din investițiile uriașe în infrastructura necesară inteligenței artificiale. Potrivit CNN, cheltuielile anuale din acest sector ar putea ajunge la aproape un trilion de dolari, iar ritmul construcțiilor pune presiune pe piața muncii.

Centrele de date au nevoie de tehnicieni care să instaleze cabluri de fibră optică, să conecteze echipamente, să verifice rețelele și să contribuie la funcționarea sistemelor informatice. Sunt activități practice, fără de care serverele folosite pentru serviciile online și aplicațiile AI nu pot funcționa.

Cursuri de câteva săptămâni pentru o carieră în tehnologie

Amazon organizează un program de pregătire de patru săptămâni, numit Information Infrastructure Pre-Apprenticeship, care include exerciții practice în centre de date simulate.

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Compania oferă și cursuri de numai două zile pentru anumite operațiuni de îmbinare a fibrelor optice. Potrivit informațiilor prezentate, absolvenții pot ajunge la locuri de muncă plătite cu până la 32 de dolari pe oră, la care se pot adăuga ore suplimentare.

Meta a lansat în 2024 programul America's Workforce Academy, prin care acoperă costurile pregătirii și oferă oportunități de angajare în centrele sale de date.

Unul dintre participanți, Javonntae Hill, studiase anterior designul jocurilor video. După cursurile de instalare a cablurilor de fibră optică și cupru, a început să lucreze la scurt timp de la absolvire.

Există oportunități și pentru persoanele care vor să își schimbe complet domeniul de activitate. Organizația nonprofit Per Scholas oferă un program intensiv de 15 săptămâni, care combină pregătirea teoretică și exercițiile practice.

Janay Ramsey, fostă stilistă în California, a urmat acest program și lucrează acum ca tehnician într-un centru de date Google din Atlanta.

Nevoia de personal este atât de mare încât, potrivit unei estimări PwC, Statele Unite s-ar putea confrunta cu un deficit de aproximativ un milion de ingineri necesari proiectelor de construcție planificate până în 2028.

Lipsa specialiștilor poate întârzia deschiderea centrelor de date, ceea ce înseamnă costuri suplimentare pentru companiile care investesc în această infrastructură.

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