Annapurna Interactive, renumit pentru titluri de succes din sfera jocurilor independente precum Stray, Outer Wilds și What Remains of Edith Finch, trece printr-o criză majoră. Conform Bloomberg, toți cei 25 de membri ai echipei, inclusiv fostul președinte Nathan Gary, au demisionat după eșecul negocierilor de a separa divizia de gaming într-o nouă entitate.

Întregul staff Annapurna Interactive își dă demisia

Motivul demisiei în masă este legat de eșecul de a convinge conducerea companiei, deținută de Megan Ellison, să permită echipei de gaming să se desprindă de grupul principal. Nathan Gary și colegii săi au declarat pentru Bloomberg că decizia de a pleca a fost una extrem de dificilă, dar inevitabilă. „Aceasta a fost una dintre cele mai dificile decizii pe care a trebuit să le luăm vreodată, și nu am ajuns la ea ușor”, a declarat echipa demisionară.

În ciuda acestui incident, un purtător de cuvânt al Annapurna Interactive a confirmat pentru Bloomberg că proiectele în curs de dezvoltare vor continua sub supravegherea companiei, iar planurile de integrare a diviziei de gaming cu celelalte ramuri, precum film, televiziune și teatru, rămân în vigoare.

Reorganizarea Annapurna Interactive și plecarea conducerii

Săptămâna trecută, The Hollywood Reporter anunța că, pe lângă Nathan Gary, alți doi membri importanți ai echipei, Deborah Mars și Nathan Vella, se pregăteau să părăsească compania. Aceste plecări vin într-un context de reorganizare la nivel înalt, care include numirea lui Hector Sanchez, co-fondator al Annapurna Interactive, în poziția de președinte al diviziei „interactive and new media”.

