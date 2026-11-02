Cinci aparate din casă care pot consuma curent chiar și atunci când nu sunt folosite

Autor: Vlad Ionescu
Luni, 02 Noiembrie 2026, ora 20:58
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Cinci aparate din casă care pot consuma curent chiar și atunci când nu sunt folosite
Cuptor cu microunde FOTO Unsplash

Un televizor oprit din telecomandă, un cuptor cu microunde nefolosit sau o consolă de jocuri pot continua să consume energie electrică. Fenomenul este cunoscut drept consum în standby și apare atunci când dispozitivele rămân conectate la priză pentru a putea fi pornite rapid sau pentru a păstra active anumite funcții.

Deși consumul individual este, de obicei, redus, diferențele se pot acumula în timp. Potrivit organizației britanice Energy Saving Trust, oprirea aparatelor aflate în standby poate aduce economii anuale de aproximativ 45 de lire sterline într-o locuință din Marea Britanie. Suma diferă însă în funcție de numărul dispozitivelor, eficiența acestora și prețul energiei.

Printre aparatele care pot consuma electricitate fără să fie utilizate activ se numără televizoarele inteligente, consolele de jocuri, decodoarele TV, cuptoarele cu microunde și imprimantele. Fiecare folosește energia în mod diferit, în funcție de model și de setările activate.

Care aparate consumă cel mai mult și cum poate fi redus consumul

Televizoarele moderne folosesc o cantitate mică de energie pentru a putea răspunde la comenzile telecomenzii sau pentru a menține active funcții de conectivitate. Consolele de jocuri pot consuma mai mult atunci când sunt lăsate în modul de repaus, deoarece pot descărca actualizări sau încărca accesoriile conectate.

Decodoarele TV sunt o altă sursă de consum permanent, în special modelele care rămân conectate la internet și pregătite să pornească imediat. În bucătărie, cuptoarele cu microunde cu afișaj digital folosesc energie pentru ceas și comenzile electronice, chiar dacă nu încălzesc alimente.

Imprimantele pot rămâne active în rețea pentru a primi documente de la calculatoare și telefoane. Consumul lor în repaus diferă considerabil între modele, iar unele intră automat într-un mod economic după o perioadă de inactivitate.

Pentru reducerea consumului, aparatele care nu sunt necesare pot fi oprite complet sau deconectate de la priză. Prizele cu întrerupător permit oprirea simultană a mai multor dispozitive, iar funcțiile de economisire a energiei pot limita consumul fără deconectare.

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