Rusia a trecut la nivelul următor în controlul digital. Aplicația de comunicare, dezvoltată de stat, devine obligatorie

Rusia a trecut la nivelul următor în controlul digital: aplicația de mesagerie „Max”, dezvoltată de grupul VK și sprijinită direct de stat, vine acum preinstalată pe toate telefoanele noi vândute în țară. Oficial, este promovată drept o soluție sigură și comodă, dar lipsa criptării end-to-end și obligativitatea înregistrării cu un număr de telefon rusesc sau belarus, emis doar pe baza unui act de identitate, fac ca fiecare conversație să fie ușor de legat de o persoană reală.

Cum a apărut aplicația obligatorie

Autoritățile o compară cu WeChat-ul chinezesc, dar fără una dintre puținele garanții de intimitate apreciate de utilizatorii globali. Politica de confidențialitate a Max permite accesul la contacte, locație, fotografii și chiar jurnale de chat. Într-o țară în care criticii regimului sunt adesea vizați penal, acest lucru echivalează cu transformarea fiecărui telefon într-o sursă de date la dispoziția Kremlinului.

Aplicația este piesa de rezistență într-un șir lung de măsuri: legea „internetului suveran” din 2019, blocarea a mii de site-uri, restricții pe WhatsApp și Telegram și campanii publice care promovează „alternativa sigură” creată în Rusia. În vară, autoritățile au mers până la a limita apelurile pe platformele globale, justificând decizia prin „combaterea fraudei și terorismului”.

Ads