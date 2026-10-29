Protestele și problemele de rețea au făcut celebră o aplicație care funcționează fără internet. A ajuns pe numărul 1 în topul descărcărilor

O aplicație de mesagerie capabilă să funcționeze fără conexiune la internet a ajuns pe primul loc în categoria rețele sociale din App Store-ul francez. Bitchat a crescut rapid în popularitate într-o perioadă marcată de proteste, discuții despre posibile restricții online și probleme serioase ale rețelelor mobile.

Aplicația a fost creată de Jack Dorsey, cofondator al Twitter, și folosește conexiuni Bluetooth între telefoanele aflate în apropiere. Astfel, mesajele pot circula de la un dispozitiv la altul fără să treacă printr-un server central și fără să fie nevoie de internet.

Pe 17 octombrie, Bitchat a ajuns cea mai descărcată aplicație socială din Franța și a intrat și în top 10 al aplicațiilor gratuite.

Cum poate funcționa o aplicație de mesagerie fără internet

Bitchat folosește o rețea Bluetooth de tip mesh. Fiecare telefon poate primi un mesaj și îl poate retransmite mai departe către alte dispozitive aflate în apropiere.

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Într-o zonă aglomerată, această structură poate extinde treptat raza de comunicare. Distanța teoretică pentru transmiterea prin mai multe dispozitive este de aproximativ 300 de metri, iar performanța crește atunci când sunt mai mulți utilizatori în apropiere.

Aplicația nu cere cont sau număr de telefon. Mesajele private folosesc criptare end-to-end, iar utilizatorii din apropiere pot accesa și un canal public numit #mesh.

Pe Android, chiar și aplicația poate fi distribuită direct între dispozitive, fără acces la un magazin de aplicații. Când internetul este disponibil, Bitchat poate folosi și protocolul Nostr pentru comunicații pe distanțe mai mari.

Creșterea din Franța a venit într-un moment în care sute de mii de persoane participau la proteste, iar în spațiul public apăruseră discuții despre posibilitatea unor restricții temporare asupra rețelelor sociale în anumite zone.

În plus, pe 21 octombrie, serviciile mobile Orange și Sosh au avut probleme timp de aproape zece ore, de la aproximativ 11:20 până la 21:00.

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Combinația dintre proteste, dezbaterea privind accesul la platformele sociale și o pană importantă a rețelelor mobile a făcut ca o aplicație care poate funcționa fără infrastructura obișnuită să devină mult mai atractivă.

Bitchat a mai înregistrat creșteri puternice ale descărcărilor și în alte țări afectate de proteste, restricții de internet sau dezastre naturale. Printre acestea se numără Uganda, Iran, Nepal și Jamaica.

Aplicația a fost retrasă din magazinele de aplicații din China și India, iar în trecut a fost folosită în contexte în care accesul la internet era limitat.

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