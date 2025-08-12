Capcana invizibilă a acestor aplicațiilor de mobil. Cum promisiunea anonimatului ascunde operațiuni masive de colectare a datelor

Autor: Vlad Ionescu
Marti, 12 August 2025, ora 22:02
319 citiri
Capcana invizibilă a acestor aplicațiilor de mobil. Cum promisiunea anonimatului ascunde operațiuni masive de colectare a datelor
FOTO /Pexels

Creșterea cererii pentru servicii VPN, alimentată de noile restricții privind accesul la conținut pentru adulți, a creat o piață de milioane de utilizatori dispuși să plătească pentru „discreție totală”. În Marea Britanie, legea care impune verificarea vârstei a determinat mii de oameni să caute alternative, iar soluția aleasă de mulți a fost un abonament la un VPN. Doar că, în unele cazuri, aceste platforme sunt departe de a fi sigure.

În loc să fie un scut împotriva supravegherii, anumite servicii VPN funcționează ca veritabile capcane digitale. Sub promisiunea protecției și a libertății de navigare, ele pot colecta în detaliu datele utilizatorilor și le pot direcționa către companii obscure de publicitate sau parteneri cu interese neclare.

Cum a devenit anonimatul o zonă profitabilă

În contextul blocării accesului la site-uri pentru adulți, popularitatea VPN-urilor în Marea Britanie a explodat cu peste 6000%. Aplicații precum vpnMentor au cunoscut un succes fulminant, transformându-se în surse consistente de venit. Iar pentru unii furnizori, vânzarea abonamentelor nu a fost suficientă: au apărut colaborări ascunse cu entități care valorifică date sensibile, totul mascat prin actualizări „inocente” ale termenilor de utilizare.

Pericolul este și mai mare în cazul aplicațiilor gratuite, ușor accesibile din magazinele oficiale. Acestea pot fi infectate sau configurate astfel încât să trimită date către servere greu de verificat, fără ca utilizatorul să-și dea seama.

