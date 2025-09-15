Apple Air sau Samsung S25 Edge: Două telefoane pentru două tipuri de utilizatori. Cu ce avantaje vine fiecare dintre cele mai slim telefoane apărute

Autor: Vlad Ionescu
Luni, 15 Septembrie 2025, ora 19:49

FOTO Apple

Samsung a deschis drumul telefoanelor slim cu Galaxy S25 Edge, iar câteva luni mai târziu Apple a venit cu răspunsul său: iPhone Air. Două produse diferite ca filosofie, dar care țintesc același public, utilizatorii care vor un telefon elegant, subțire și „altfel”. Diferența este că fiecare companie a abordat rețeta într-un mod propriu.

iPhone Air mizează pe familiaritate și pe magnetismul brandului „Air”, recunoscut deja de posesorii de iPad și MacBook. Este mai subțire decât S25 Edge și are un design nou față de modelul iPhone 17 de bază, dar vine și cu limitări vizibile: o cameră foto mai modestă, baterie mai mică și lipsa suportului pentru SIM fizic. Pentru cineva deja integrat în ecosistemul iOS, aceste compromisuri nu sunt neapărat deal-breaker, iar experiența rămâne una confortabilă.

Două telefoane pentru două tipuri de utilizatori

Galaxy S25 Edge, în schimb, oferă un pachet mai echilibrat pe partea tehnică: ecran mai mare și mai clar, camere foto de top, difuzoare stereo și o baterie mai generoasă. Pentru utilizatorii care pun accent pe specificații și pe libertatea oferită de Android, diferențele sunt greu de ignorat.

Pe de altă parte, alegerea nu e doar despre cifre. iPhone Air se adresează celor care caută un telefon ușor, elegant și integrat cu restul dispozitivelor Apple. Galaxy S25 Edge atrage utilizatorii care preferă un smartphone versatil, bogat în dotări și mai adaptabil nevoilor variate.

În final, depinde de ce contează mai mult pentru tine: coerența și simplitatea ecosistemului Apple sau versatilitatea și echilibrul tehnic al unui flagship Samsung.

