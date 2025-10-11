Cine găsește o breșă de securitate în ecosistemul Apple ar putea deveni milionar, la propriu. Compania din Cupertino a anunțat că va dubla recompensa maximă oferită prin programul său de „bug bounty”, de la 1 milion la 2 milioane de dolari, pentru vulnerabilitățile critice descoperite în sistemele sale.

Noua sumă intră în vigoare din noiembrie 2025 și vizează în special exploiturile „zero-click”, adică acele atacuri care pot compromite un dispozitiv fără nicio acțiune din partea utilizatorului. Totodată, Apple va plăti sume considerabile și pentru descoperirea vulnerabilităților ce pot fi declanșate prin conexiuni de proximitate, de exemplu, atacuri via Bluetooth sau Wi-Fi local.

Cea mai mare recompensă oferită vreodată de Apple

Gigantul american speră, astfel, să descurajeze piața neagră a vulnerabilităților, unde unele guverne și companii plătesc milioane de dolari pentru acces la exploituri folosite ulterior în spyware. „Vrem ca recompensa legală să fie mai mare decât oferta celor care folosesc vulnerabilitățile în scopuri dăunătoare”, au declarat reprezentanți ai companiei.

Apple oferă, de asemenea, bonusuri suplimentare pentru cei care reușesc să găsească metode de a ocoli modul Lockdown Mode, folosit de jurnaliști și activiști pentru protecție sporită, sau sistemul Gatekeeper din macOS.

Decizia vine imediat după lansarea iPhone 17, care introduce noi tehnologii de protecție, inclusiv Memory Integrity Enforcement, concepută pentru a bloca exploatările ce vizează memoria internă a dispozitivelor. Apple pare hotărâtă să transforme securitatea într-un atu major al ecosistemului său.

De la lansarea programului de recompense în 2016, compania a plătit deja 35 de milioane de dolari către peste 800 de cercetători, pentru descoperiri ce au ajutat la prevenirea atacurilor și protejarea confidențialității utilizatorilor.

