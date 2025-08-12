Rivalitatea își cunoaște limitele: Apple va colabora cu Samsung pentru a obține o tehnologie nemaiîntâlnită până acum

Autor: Vlad Ionescu
Marti, 12 August 2025, ora 20:34
Rivalitatea își cunoaște limitele: Apple va colabora cu Samsung pentru a obține o tehnologie nemaiîntâlnită până acum
Apple a confirmat că va colabora cu Samsung pentru fabricarea unor cipuri avansate destinate produselor sale, inclusiv iPhone-urilor, direct în Statele Unite. Producția va avea loc la uzina Samsung din Taylor, Texas, folosind o tehnologie de fabricație pe care gigantul din Cupertino o descrie drept „inovatoare și fără precedent la nivel mondial”.

Compania afirmă că această mutare face parte dintr-o strategie mai amplă de a crea noi locuri de muncă și de a consolida capacitatea de producție locală. Cipurile rezultate ar urma să îmbunătățească puterea și performanța dispozitivelor Apple, pregătind terenul pentru generațiile viitoare de produse.

De ce Samsung, și nu TSMC sau Sony

Deși TSMC este de obicei principalul furnizor de cipuri pentru Apple, iar Sony domină piața senzorilor foto, decizia de a lucra cu Samsung are o motivație strategică. Fabrica sud-coreenilor din Texas permite producția locală, evitând astfel taxele suplimentare aplicate importurilor. În plus, există indicii că o parte din linia de fabricație din Austin a fost adaptată pentru producerea de senzori de cameră ISOCELL de ultimă generație, cu o capacitate estimată la 10.000 de wafere pe lună.

Operațiunile pe această linie ar urma să înceapă în martie 2026, oferind timp suficient pentru a produce milioane de senzori destinați, probabil, seriei iPhone 18. Aceasta ar fi și prima producție de astfel de componente pe teritoriul SUA, un pas important pentru Apple în direcția independenței de lanțurile externe de aprovizionare.

