Autor: Vlad Ionescu
Marti, 16 Septembrie 2025, ora 18:57
185 citiri
Apple vrea să-și îmbunătățească design-ul. Dynamic Island nu dispare nici pe iPhone 18, doar se micșorează
FOTO Unsplash

Potrivit unor informații apărute pe rețeaua chineză Weibo, seria iPhone 18 nu va aduce mult-așteptatul Face ID sub ecran și nici o cameră frontală invizibilă. În schimb, Dynamic Island va rămâne, dar într-o formă mai îngustă, pentru a lăsa mai mult spațiu notificărilor și așa-numitelor Live Activities.

Sursa acestor informații este Instant Digital, un leaker cunoscut pentru detaliile corecte despre generațiile anterioare de iPhone, chiar dacă nu de fiecare dată predicțiile sale s-au confirmat.

Strategia Apple pare însă directă: modificări graduale, care dau impresia de progres și mențin entuziasmul pentru generațiile următoare. Un Dynamic Island mai mic anul acesta, posibil eliminat complet abia în următorii ani.

De ani de zile, Dynamic Island e atât un motiv de mândrie pentru Apple, cât și subiect de glume pentru utilizatorii de Android. Mulți îl văd ca pe un compromis vizibil pe un telefon premium, dar compania americană insistă că setul de senzori din spatele acestui decupaj aduce beneficii esențiale de securitate și funcționalitate.

