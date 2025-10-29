Apple continuă tranziția către ecrane OLED pe toate dispozitivele sale. Care este următorul dispozitiv

Autor: Vlad Ionescu
Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 15:13
FOTO Apple

Apple continuă tranziția către ecrane OLED pe toate dispozitivele sale, iar următorul pas ar putea fi surprinzător: iPad mini va fi, conform lui Mark Gurman (Bloomberg), primul model non-Pro care primește un astfel de ecran.

Lansarea este așteptată în prima jumătate a anului 2026, iar pe lângă trecerea la OLED, noul iPad mini ar urma să aducă și un șasiu rezistent la apă, alături de un sistem audio bazat pe vibrații, menit să îmbunătățească experiența multimedia.

iPad Air și MacBook Air mai au de așteptat tranziția la OLED

Deși Apple a făcut deja pasul către OLED odată cu iPad Pro 2024, compania nu grăbește extinderea tehnologiei către întreaga gamă. Sursele arată că iPad Air 2026 va rămâne la ecran LCD, urmând ca trecerea la OLED să aibă loc cel mai devreme în 2027.

În paralel, MacBook Air ar fi deja în dezvoltare într-o versiune cu panou OLED, însă lansarea acestuia este prevăzută abia pentru 2028, un semn că Apple adoptă o strategie graduală pentru optimizarea costurilor și a lanțului de producție.

Ecranele OLED oferă contrast perfect, culori intense și un consum redus de energie, permițând totodată dispozitivelor să devină mai subțiri și mai ușoare. Totuși, costurile de producție mai ridicate ar putea duce la prețuri mai mari pentru modelele viitoare.

