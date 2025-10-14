Ce caută Apple la Galați? Investiție de 600 de milioane de dolari a gigantului tech

Gigantul american Apple intră oficial în piața de energie regenerabilă din România, cu o investiție uriașă de 600 de milioane de dolari într-un parc eolian de 99 MW construit în județul Galați. Proiectul, realizat împreună cu OX2 și Nala Renewables, face parte dintr-un plan european mai amplu, prin care compania își propune să adauge 650 MW de capacitate verde până în 2030.

Este pentru prima dată când Apple derulează un astfel de proiect în țara noastră, iar alegerea nu este întâmplătoare.

Galațiul, pe harta verde a Apple

Proiectul Green Breeze face parte dintr-un portofoliu mai mare al Apple în Europa, care include parcuri solare și eoliene în Grecia, Italia, Polonia, Letonia și Spania. Acestea vor produce peste 1 milion de MWh de energie curată până în 2030, suficient pentru a compensa consumul de electricitate al tuturor utilizatorilor europeni de iPhone, Mac și alte produse Apple.

În România, Apple a semnat un acord pe termen lung cu OX2, compania care construiește parcul eolian Green Breeze din Galați, deținut de Nala Renewables. „Marchează un moment important într-o piață cu un potențial uriaș pentru energie regenerabilă”, a declarat Lăcrămioara Diaconu-Pințea, Country Manager OX2 România.

„Ne dorim ca, până în 2030, clienții noștri să știe că energia cu care își încarcă dispozitivele este complet curată”, a declarat Lisa Jackson, vicepreședinte Apple pentru Mediu, Politici și Inițiative Sociale.

