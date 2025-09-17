Apple taie accesul la iCloud pentru iPhone-urile și Mac-urile vechi: ce dispozitive rămân pe dinafară

Autor: Vlad Ionescu
Miercuri, 17 Septembrie 2025, ora 23:05
154 citiri
Apple taie accesul la iCloud pentru iPhone-urile și Mac-urile vechi: ce dispozitive rămân pe dinafară
FOTO iOS 26

Lansarea iOS 26 și macOS Tahoe aduce o schimbare importantă pentru utilizatorii Apple: dispozitivele mai vechi pierd complet accesul la serviciile iCloud. Asta înseamnă că funcții esențiale precum iCloud Drive, iCloud Photos, iMessage, Keychain sau sincronizarea filelor din Safari nu vor mai putea fi folosite pe aceste platforme.

Modelele vizate sunt iPhone-urile cu iOS 10 și Mac-urile cu macOS Sierra. Printre ele se numără iPhone 5, iPhone 5c, iPad 4th generation și alte modele care nu pot trece de iOS 8–10, în funcție de versiune. Practic, orice dispozitiv care nu poate rula software mai nou rămâne blocat în afara ecosistemului iCloud.

De ce face Apple această schimbare și ce soluții ai

Compania spune că motivul ține de securitate și compatibilitate tehnologică. Vechea infrastructură de backup nu mai respectă standardele moderne și nu se aliniază la noile mecanisme de sincronizare. Pentru cei care folosesc încă aceste dispozitive, recomandarea Apple este clară: fă-ți backup local pe un computer, folosind Finder sau iTunes, pentru a nu pierde fotografii, mesaje sau fișiere importante.

În plus, dacă ai un iPhone XR sau XS, deși nu intri încă pe listă, ar putea fi momentul să te gândești la un upgrade: suportul pentru actualizări de securitate și compatibilitate cu aplicațiile noi va deveni tot mai limitat.

Între timp, iOS 26 nu a fost primit cu entuziasm de toată lumea. Noua interfață „Liquid Glass” împarte deja comunitatea: unii o consideră o evoluție, alții se plâng de consumul ridicat de baterie și de performanțele slabe pe telefoanele mai vechi. Pentru nemulțumiți, Apple lasă deschisă pentru scurt timp posibilitatea de downgrade la iOS 18.6.2.

Apple vrea să-și îmbunătățească design-ul. Dynamic Island nu dispare nici pe iPhone 18, doar se micșorează
Apple vrea să-și îmbunătățească design-ul. Dynamic Island nu dispare nici pe iPhone 18, doar se micșorează
Potrivit unor informații apărute pe rețeaua chineză Weibo, seria iPhone 18 nu va aduce mult-așteptatul Face ID sub ecran și nici o cameră frontală invizibilă. În schimb, Dynamic Island va...
Top 10 smartphone-uri în 2025: primele poziții sunt dominate de același nume. Unde se situează Apple și Samsung
Top 10 smartphone-uri în 2025: primele poziții sunt dominate de același nume. Unde se situează Apple și Samsung
Apple își întărește poziția de lider global în industria smartphone, conform celui mai recent raport Counterpoint Research „Top 10 Best Sellers”. Compania americană a reușit să urce...
#tehnologie, #apple, #iphone , #Apple
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Bebelus din Iasi, mort dupa ce s-a lovit la cap intr-o masina. De ce au fost parintii condamnati la inchisoare
a1.ro
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu ca mama ei a pozat in Playboy: "Avea 2 ani". Reactia surprinzatoare a micutei
ObservatorNews.ro
Masurile luate in cazul angajatilor din aeroportul Cluj care isi bateau joc de bagajele oamenilor
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Andrei Caramitru, ironic față de ideile vehiculate printre suveraniști: "Nu e perioada cailor și murelor de pădure. Mai evoluăm și noi un pic sau dispărem de pe planetă"
  2. Apple taie accesul la iCloud pentru iPhone-urile și Mac-urile vechi: ce dispozitive rămân pe dinafară
  3. Consilierul guvernatorului BNR: ”Dacă vrem ca țara asta să meargă bine, trebuie să trecem la o reformă administrativă serioasă"
  4. Bucureștiul, transformat în scenă urbană. Imagini din spectacole proiectate direct cu un telefon
  5. Ministrul Energiei negociază la Comisia Europeană pentru menținerea centralelor pe cărbune. Neacceptarea cererii ar crește șomajul și ar scumpi energia, susține Bogdan Ivan VIDEO
  6. Google, în centrul criticilor. Bateriile telefonului produs de gigantul tech se umflă până la desprinderea capacului
  7. Microsoft îi obligă pe utilizatori să-și instaleze inteligența artificială. Totul se întâmplă prin pachetul Microsoft 365
  8. O tastatură care costă cât o mașină face furori pe internet. Ce știe să facă VIDEO
  9. O cască futuristă cu ultrasunete ar putea trata Parkinsonul și depresia fără operație. Cum funcționează dispozitivul
  10. Atenție la e-mailurile false în numele ANAF: noua schemă prin care îți pot fi golite conturile. Ce poți face ca să te protejezi

Ultimele emisiuni

Acum 3 ore

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 131 - Ilie Bolojan vrea noi reforme!