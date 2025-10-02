Apple lansează iOS 26.0.1: update urgent pentru problemele noilor iPhone 17

La doar câteva săptămâni după ce a lansat iOS 26, Apple vine cu o corecție rapidă: iOS 26.0.1. Deși pare o versiune minoră, patch-ul rezolvă bug-uri critice care afectau în special seria iPhone 17 și noul iPhone Air, probleme ce au stârnit deja numeroase plângeri pe forumuri și rețele sociale.

Conform Apple, update-ul adresează mai multe erori frustrante:

– Wi-Fi și Bluetooth se deconectau aleator pe iPhone 17, 17 Pro și Air.

– Unii utilizatori nu se mai puteau conecta la rețeaua mobilă după instalarea iOS 26.

– Camera foto genera artefacte vizuale în anumite condiții de iluminare.

– Pictogramele apăreau goale după aplicarea unei teme de culoare.

– VoiceOver devenea inutilizabil pentru o parte dintre utilizatori.

De ce e important iOS 26.0.1

Apple recomandă instalarea imediată a update-ului, disponibil atât pe iPhone, cât și pe iPad (sub forma iPadOS 26.0.1). Chiar dacă bug-urile vizau în special modelele noi, și posesorii de generații anterioare pot beneficia de mai multă stabilitate, de exemplu, problema cu pictogramele goale a fost raportată și pe telefoane mai vechi.

Prin lansarea acestui patch la doar câteva săptămâni de la update-ul major, Apple transmite două mesaje: că ascultă feedback-ul utilizatorilor și că vrea să evite probleme de imagine pentru modelele premium, precum iPhone 17 Pro și iPhone Air. Orice eroare de conectivitate sau de cameră riscă să afecteze vânzările și să alimenteze criticile că noile telefoane nu sunt suficient de bine optimizate.

Pe scurt, dacă ai trecut la iOS 26, instalează cât mai repede iOS 26.0.1.

