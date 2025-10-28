Apple revine la ideea controversată. iPhone 20 ar putea renunța complet la butoanele fizice

Autor: Vlad Ionescu
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 23:20
157 citiri
Apple revine la ideea controversată. iPhone 20 ar putea renunța complet la butoanele fizice
FOTO Unsplash

După ani de zvonuri și prototipuri amânate, se pare că Apple nu a renunțat la visul unui iPhone fără butoane mecanice. Potrivit noilor informații, compania din Cupertino pregătește pentru iPhone 20 (2027) o revoluție în designul clasic al smartphone-urilor: butoane solid-state cu feedback haptic în locul celor tradiționale.

Această tranziție ar urma să elimine complet părțile mobile de pe carcasă, înlocuindu-le cu senzori de presiune capabili să simuleze senzația unei apăsări reale prin vibrații precise. În plus, primele teste interne ar putea începe chiar din 2026, pe iPhone 18, unde Apple ar experimenta un buton haptic dedicat camerei foto.

Sub numele de cod „Project Bongo”, Apple dezvoltă un sistem avansat care ar permite recunoașterea gesturilor complexe, nu doar apăsări simple. Noul mecanism ar putea interpreta apăsări lungi, ferme sau chiar mișcări de tip swipe, oferind un control mai intuitiv și reducând riscul de apăsări accidentale.

Prin dispariția componentelor mecanice, iPhone-urile ar deveni mai durabile, mai rezistente la praf și apă, și ar oferi o senzație tactilă uniformă indiferent de uzură. Ideea s-ar putea extinde ulterior și la iPad-uri și Apple Watch-uri, transformând întregul ecosistem Apple într-unul „fără clickuri reale”.

Apple va introduce reclame în Apple Maps. Sfârșitul „experienței fără reclame” pe iPhone
Apple va introduce reclame în Apple Maps. Sfârșitul „experienței fără reclame” pe iPhone
Apple pregătește o schimbare importantă. Începând de anul viitor, compania intenționează să introducă reclame sponsorizate în aplicația Apple Maps, o mișcare ce ar putea pune capăt...
Noul iPhone 18 ar putea aduce un salt major pentru modelul de bază. Ce pregătește Apple pentru utilizatori
Noul iPhone 18 ar putea aduce un salt major pentru modelul de bază. Ce pregătește Apple pentru utilizatori
Apple pregătește o actualizare importantă pentru viitorul iPhone 18, care ar putea primi, în premieră pentru un model non-Pro, 12 GB de memorie, același nivel de performanță disponibil în...
