Apple confirmă data lansării iPhone 17: surprize mari pentru fanii seriei

Apple a anunțat oficial că noile modele iPhone 17 vor fi prezentate pe 9 septembrie, o zi de marți, de la ora 20:00 (ora României). Evenimentul va purta sloganul „Awe dropping”, un joc de cuvinte care combină ideea de „extraordinar” cu cea de „uimitor”.

Așa cum era de așteptat, compania pregătește patru versiuni ale telefonului, însă nu toate respectă rețeta din ultimii ani. Cel mai discutat detaliu este dispariția modelului Plus, înlocuit acum de iPhone 17 Air. Noul dispozitiv se anunță a fi cel mai subțire smartphone creat de Apple, chiar mai suplu decât rivalul Galaxy S25 Edge. Totuși, acest design vine cu compromisuri: o baterie mai mică și doar o singură cameră pe spate, dar cu un ecran generos și procesorul A19 Pro la interior.

Cum arată schimbările din seria iPhone 17

Modelul de bază nu va aduce transformări spectaculoase la exterior, însă va beneficia de upgrade-uri importante la procesor și un ecran de 120 Hz, o premieră pentru această categorie. În schimb, modelele Pro sunt așteptate cu modificări vizibile de design, în special în zona camerelor, dar și cu îmbunătățiri la nivel de fotografiere, autonomie și performanță. Există inclusiv zvonuri despre panouri care reduc reflexiile luminii și viteze mai mari de încărcare.

Toate cele patru telefoane vor rula din start iOS 26, un sistem de operare cu o interfață complet nouă, numită Liquid Glass. Aceasta introduce transparențe și animații fluide inspirate de aspectul sticlei, o schimbare despre care deja se vorbește că ar putea împărți utilizatorii în tabere pro și contra.

Ads

Pe lângă iPhone-uri, Apple pregătește și lansarea noilor Apple Watch Series 11 și Watch Ultra 3, iar un nou model SE este, de asemenea, pe listă. În privința iPad-urilor, nu există semnale că vom vedea un refresh odată cu evenimentul din septembrie, ceea ce sugerează că accentul va fi pus în totalitate pe telefoane și ceasuri inteligente.

Ads