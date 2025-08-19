Apple pregătește iPhone 17 Air, un rival mai subțire decât Galaxy S25 Edge. Ce știe să facă

Chiar dacă Samsung a lansat deja Galaxy S25 Edge, Apple nu rămâne în umbră. Machetele apărute pe baza informațiilor obținute de la partenerii care dezvoltă accesorii dezvăluie un detaliu surprinzător: iPhone 17 Air ar putea fi cel mai subțire smartphone de până acum, cu un profil de doar 5,5 mm, mai redus decât cei 5,8 mm ai modelului Samsung.

Apple pare să fi mizat din nou pe estetică și pe rafinarea designului, într-o perioadă în care compania nu are încă argumente solide la capitolul software și AI. În ciuda constrângerilor impuse de adoptarea obligatorie a portului USB-C în Europa, inginerii au reușit să obțină un dispozitiv mai subțire decât ar fi părut posibil.

O singură cameră foto, dar cu ambiții mari

Cea mai discutată alegere rămâne însă configurația foto. iPhone 17 Air va renunța chiar și la camera ultrawide, păstrând o singură cameră principală. Decizia este riscantă, mai ales dacă o comparăm cu Galaxy S25 Edge, care oferă mai multă versatilitate. Totuși, există șanse ca Apple să compenseze prin integrarea unui sistem AI capabil să livreze imagini ultrawide, macro sau cu zoom din aceeași lentilă. Dacă acest scenariu se confirmă, telefonul ar putea deveni un etalon al minimalismului inteligent.

Pentru a păstra dimensiunile atât de reduse, bateria ar urma să fie limitată la aproximativ 2900 mAh, ceea ce explică parțial subțirimea carcasei. Deși nu va mulțumi utilizatorii care caută autonomie sporită, Apple ar putea miza pe eficiența software-ului și pe integrarea strânsă dintre hardware și iOS pentru a compensa.

