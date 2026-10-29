Apple este acuzată că a grăbit lansarea iPhone Duo. Un angajat Foxconn vorbește despre controale de calitate relaxate

Problemele raportate în primele zile după lansarea iPhone Duo primesc acum o posibilă explicație, însă una care nu este confirmată oficial. Un angajat Foxconn, rămas anonim, susține că Apple și partenerul său de producție ar fi relaxat temporar unele controale de calitate pentru a putea livra suficiente unități în luna octombrie.

Potrivit acestuia, randamentul liniilor de producție ar fi rămas scăzut mult timp după începerea fabricației, iar numeroase telefoane ar fi fost respinse la testele interne. În condițiile în care lansarea fusese deja programată după iPhone 18 Pro și iPhone 18 Pro Max, presiunea pentru atingerea volumelor necesare ar fi crescut.

Sursa susține că, în loc ca fiecare unitate să treacă prin toate verificările, o parte dintre teste ar fi fost făcute prin sondaj. Informația nu a fost confirmată de Apple sau Foxconn.

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Ecranul interior este principala problemă raportată

Cele mai grave reclamații legate de iPhone Duo vizează ecranul pliabil. Mai mulți utilizatori au relatat că acesta s-a crăpat la scurt timp după cumpărare, de obicei în zona centrală, în apropierea balamalei.

În unele cazuri apar linii de pixeli blocați sau morți, iar alte unități ajung să nu mai afișeze deloc imaginea pe ecranul interior.

O explicație vehiculată este că o componentă aflată sub ecran, în zona mecanismului de pliere, s-ar putea deplasa și ar ajunge să apese din interior asupra panoului. În timpul unei plieri sau deplieri normale, presiunea ar putea duce la fisurarea ecranului.

Pe internet, problema a primit deja numele „Crackgate”, însă nu este clar în acest moment dacă este vorba despre un defect de proiectare sau despre un număr de unități cu probleme de fabricație.

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iPhone Duo mai este criticat și pentru alte neajunsuri. Unele exemplare ar scoate zgomote la pliere, iar utilizatorii au semnalat erori de interfață și probleme de afișare în anumite aplicații. Au mai fost menționate autonomia bateriei și calitatea camerei selfie amplasate sub ecranul interior.

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