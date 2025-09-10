Apple a scos toate armele: iPhone 17, Air, Pro și Pro Max, cele mai așteptate telefoane ale anului, au fost lansate

Evenimentul „Awe dropping” a arătat oficial iPhone 17, o generație completă de patru modele, după ce internetul dezvăluise deja mare parte din specificații. Totuși, au existat și noutăți interesante, în special la capitolul ecran și autonomie.

Ce aduce iPhone 17 și primul model „Air”

În sfârșit, toate cele patru telefoane au ecrane cu rată de refresh la 120 Hz. Display-urile sunt protejate de noul Ceramic Shield 2, despre care Apple spune că rezistă chiar și în condiții extreme. Sub carcasă găsim procesorul A19 pe 3 nm, cu 16 nuclee neuronale dedicate sarcinilor AI și traduceri live. Camera principală de 48 MP promite poze mai clare și filmări Dolby Vision la 4K/60 fps. Trecerea completă la eSIM lasă loc pentru o baterie mai mare, iar compania promite cu 8 ore mai mult playback video decât pe iPhone 16.

Dar cel mai spectaculos este iPhone 17 Air: cel mai subțire iPhone creat vreodată (doar 5,6 mm), fabricat din titan de grad 5. Toată partea hardware a fost reorganizată pentru a încăpea într-un design radical, cu o singură cameră Fusion de 48 MP care face și zoom 2x. Bateria ține „toată ziua”, iar cu accesoriul slim MagSafe autonomia urcă până la 40 de ore.

Prețuri în Europa:

iPhone 17 – 949 €

iPhone 17 Air – 1.199 €

iPhone 17 Pro – 1.299 €

iPhone 17 Pro Max – 1.449 €

Modelele Pro: putere maximă și răcire pe măsură

iPhone 17 Pro și Pro Max sunt telefoanele „de forță” ale seriei. Rulează pe A19 Pro, susținut de un nou sistem de răcire cu vapor chamber și un șasiu unibody din aluminiu, capabil să mențină performanța constantă cu 40% mai mare decât la iPhone 16 Pro. Toate camerele au 48 MP și oferă zoom optic până la 8x, iar pe partea video vorbim de Dolby Vision HDR, ProRes RAW și filmare 4K la 120 fps.

Autonomia se îmbunătățește semnificativ, cu până la 39 de ore de playback media, iar protecția este asigurată de Ceramic Shield 2 față-verso.

