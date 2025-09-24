Apple pregătește o schimbare istorică: iPhone-urile vor putea lucra „la capacitate maximă” și cu ceasuri care nu sunt Apple Watch

Autor: Vlad Ionescu
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 23:31
FOTO Unsplash

Apple continuă să-și deschidă ecosistemul, iar ultimele descoperiri din codul beta al iOS 26.1 sugerează o mutare pe care fanii Garmin, Fitbit sau alte branduri de smartwatch o așteptau de ani de zile. Funcția numită „Notification Forwarding” ar putea permite redirecționarea și controlul notificărilor direct pe dispozitive terțe, nu doar pe Apple Watch.

Până acum, iPhone-urile erau limitate la integrarea exclusivă cu ceasul Apple, însă noua funcție promite să ofere mai multă libertate utilizatorilor. Există totuși o condiție: sistemul ar putea permite conectarea unui singur device la un moment dat. Cu alte cuvinte, dacă alegi să folosești un Garmin, Apple Watch-ul tău va fi deconectat automat.

Mișcare forțată de reglementări?

Pe lângă Notification Forwarding, în cod a fost găsit și un framework numit AccessoryExtension, menit să simplifice conectarea și integrarea accesoriilor smart cu iPhone-urile. Nu este încă clar dacă funcționalitatea va fi disponibilă global sau va fi restricționată doar la regiunile unde legislația obligă Apple să deschidă ecosistemul.

Nu e o coincidență că aceste schimbări apar într-un context tensionat: Uniunea Europeană cere companiilor tech să asigure interoperabilitatea și să nu blocheze utilizatorii într-un singur ecosistem.

iPhone 17, surpriza Apple: modelul „de bază” care face valuri și obligă fabricile să accelereze producția
iPhone 17, surpriza Apple: modelul „de bază” care face valuri și obligă fabricile să accelereze producția
Deși Apple a mizat în campaniile de promovare pe modelele Pro, Pro Max și Air, adevărata vedetă a noii generații s-a dovedit a fi iPhone 17. Modelul standard a primit cele mai consistente...
Bruxelles-ul pune presiune pe Big Tech: Apple, Google, Microsoft și Booking trebuie să explice cum combat fraudele online
Bruxelles-ul pune presiune pe Big Tech: Apple, Google, Microsoft și Booking trebuie să explice cum combat fraudele online
Fraudele financiare digitale au devenit un fenomen de miliarde de euro în Europa, iar Comisia Europeană a decis să deschidă un nou front împotriva acestora. În baza Legii Serviciilor Digitale...
