Autor: Vlad Ionescu
Joi, 18 Septembrie 2025, ora 22:58
Apple ar putea lansa în 2026 primul iPhone cu spate transparent. Cum ar arăta noul dispozitiv
Un zvon apărut pe Weibo a stârnit curiozitatea fanilor Apple și nu numai. iPhone 18 Pro ar putea fi primul model care va afișa componentele interne printr-un panou de sticlă „ușor transparentă”. Informația a fost publicată de cunoscutul Digital Chat Station, care susține că aceasta ar fi una dintre cele mai îndrăznețe schimbări de design pentru gama iPhone din ultimii ani.

Dincolo de elementul spectaculos, telefonul ar urma să păstreze linia clasică a iPhone 17 Pro, ecran de aproximativ 6,3 inch și sistemul foto în modul triunghiular. Zona transparentă ar putea dezvălui placa de bază cu viitorul procesor A20 sau sistemul MagSafe de încărcare wireless, ceea ce ar transforma telefonul într-un gadget cu un aspect futurist.

Pe lângă design, sursa menționează și un nou sistem de răcire din inox, gândit pentru a preveni supraîncălzirea și pentru a face dispozitivul mai rezistent în utilizarea intensă. Totuși, experții atrag atenția că iPhone 18 Pro se află încă în faze incipiente de dezvoltare, iar Apple are un istoric bogat în a testa concepte care nu ajung niciodată pe piață.

