Apple poate verifica acum unele iPhone-uri returnate fără să deschidă cutia

Apple încearcă să simplifice procesarea retururilor și, în același timp, să reducă riscul de fraudă. Angajații din unele magazine ar avea la dispoziție un sistem care poate verifica starea unui iPhone fără ca ambalajul să fie desigilat.

Informația vine dintr-un raport semnat de Mark Gurman, potrivit căruia noua metodă folosește infrastructura Presto, deja utilizată de Apple pentru actualizarea software-ului telefoanelor aflate încă în cutie.

Până acum, iPhone-urile returnate trebuiau verificate manual pentru a se stabili dacă mai pot fi revândute. Noul sistem mută o parte din acest proces către o verificare automată, realizată direct prin ambalaj.

Presto primește un rol nou în magazinele Apple

Presto nu este o tehnologie complet nouă. Apple o folosește deja pentru a instala actualizări de software pe telefoane sigilate, fără ca acestea să fie scoase din cutie.

Ads

Acum, aceeași infrastructură ar fi fost adaptată pentru a ajuta și la verificarea produselor returnate. Scopul este ca angajații să poată procesa mai rapid dispozitivele și să identifice mai ușor eventualele probleme înainte ca acestea să reintre în circuitul de vânzare.

Măsura poate fi utilă și în cazurile de fraudă, în care un produs returnat nu corespunde cu cel cumpărat sau a fost înlocuit înainte de trimiterea înapoi.

Nu este clar, deocamdată, în câte magazine Apple a fost introdusă noua funcție și nici dacă sistemul va fi pus la dispoziția retailerilor parteneri. Nu există nici informații oficiale despre o eventuală extindere către magazine terțe, precum iStyle.

Apple nu a oferit detalii publice despre modul exact în care funcționează verificarea, iar limitarea informațiilor ar putea avea legătură tocmai cu natura antifraudă a sistemului.

Ads