Apple face istorie. Prima companie americană care depășește pragul de 4 trilioane de dolari pe bursă

Apple a atins marți o nouă performanță istorică, devenind prima companie americană cu o capitalizare bursieră de 4 trilioane de dolari. Momentul confirmă statutul Apple ca cel mai puternic brand din lume în materie de inovație, stabilitate și profitabilitate.

Performanța a venit pe fondul vânzărilor record ale iPhone 17, lansat în septembrie, dar și al creșterii cu 25% a acțiunilor în ultimele trei luni, alimentată de optimismul investitorilor privind potențialul noilor funcții AI din iOS 18.

În aceeași zi, Microsoft a reușit temporar să atingă același prag de 4 trilioane de dolari, însă Nvidia rămâne liderul absolut, cu o valoare estimată la 4,6 trilioane, datorită dominației sale în industria semiconductorilor și a procesorilor pentru inteligență artificială.

Potrivit analiștilor, cererea pentru seria iPhone 17 a depășit toate așteptările, datorită integrării avansate a funcțiilor AI și a designului îmbunătățit.

„Apple intră în sezonul raportărilor financiare cu cel mai optimist sentiment din ultimul an”, a declarat Samik Chatterjee, analist JPMorgan, care a ridicat prețul-țintă al acțiunilor la 290 de dolari.

