Apple stârnește revoltă în Europa. Noul MacBook Pro M5 se vinde fără încărcător; adaptorul costă 65 de euro

Autor: Vlad Ionescu
Joi, 16 Octombrie 2025, ora 19:04
FOTO Unsplash

Lansarea noilor laptopuri MacBook Pro M5 a venit cu o surpriză neplăcută. Laptopul nu mai include încărcătorul în cutie, iar adaptorul trebuie cumpărat separat, pentru 65 de euro.

Schimbarea a stârnit o avalanșă de reacții negative, mai ales că decizia nu are legătură cu vreo reglementare europeană, ci este una asumată integral de Apple.

Primul MacBook fără încărcător în cutie

Deși mulți au crezut inițial că excluderea adaptorului se datorează directivelor UE privind reducerea deșeurilor electronice (WEEE), realitatea este alta. Regulamentul european nu obligă producătorii să elimine accesoriile, ci doar le permite acest lucru dacă se consideră că utilizatorii dețin deja alternative compatibile.

Jurnalistul Mark Gurman de la Bloomberg a clarificat că Uniunea Europeană nu impune nicio taxă pentru încărcătoare, iar alte companii, precum Samsung sau HP, care au luat măsuri similare, le-au oferit gratuit clienților, ca accesorii separate.

Apple, însă, a mers în altă direcție. Adaptorul original de 70W pentru MacBook Pro M5 costă 65 de euro în Uniunea Europeană și 59 de lire în Marea Britanie, o decizie care i-a făcut pe mulți utilizatori să acuze gigantul american de „greenwashing”, folosirea pretextului ecologic pentru a justifica o strategie pur comercială.

În ceea ce privește laptopul propriu-zis, MacBook Pro M5 nu aduce o revoluție vizibilă. Noul procesor promite performanță sporită în sarcini bazate pe AI, eficiență mai bună și o autonomie record de 24 de ore, însă designul și restul specificațiilor rămân aproape identice cu generația M4.

Modelele cu M4 Pro și M4 Max vor rămâne pe piață până la lansarea versiunilor echivalente cu M5. Prețul de pornire pentru noul MacBook Pro este același ca anul trecut, dar, cum adaptorul nu mai este inclus, costul real crește cu cel puțin 65 de euro pentru utilizatorii europeni care nu au deja un încărcător compatibil.

