Apple va introduce reclame în Apple Maps. Sfârșitul „experienței fără reclame” pe iPhone

Autor: Vlad Ionescu
Luni, 27 Octombrie 2025, ora 13:05
290 citiri
Apple va introduce reclame în Apple Maps. Sfârșitul „experienței fără reclame” pe iPhone
FOTO Unsplash

Apple pregătește o schimbare importantă. Începând de anul viitor, compania intenționează să introducă reclame sponsorizate în aplicația Apple Maps, o mișcare ce ar putea pune capăt unuia dintre cele mai importante avantaje ale ecosistemului iOS, mai exact lipsa publicității directe în aplicațiile native.

Informația vine de la analistul Mark Gurman (Bloomberg), care afirmă că Apple va lansa un program dedicat clienților de publicitate, permițându-le acestora să plătească pentru afișarea de rezultate sponsorizate în căutările din Apple Maps. Practic, la fel ca în App Store, primele rezultate afișate atunci când utilizatorii caută restaurante, magazine sau hoteluri vor fi etichetate drept „Sponsorizate”.

Schimbarea filozofiei Apple

Apple testează o implementare graduală a sistemului, urmând ca primele reclame să apară discret în interfață, fără bannere sau notificări invazive. Totuși, specialiștii consideră momentul un punct de cotitură pentru brandul american, care și-a construit identitatea pe promisiunea unei experiențe curate și private, fără invazii comerciale.

Deși modelul este inspirat direct din strategia Google Maps, situația este diferită. Google a bazat întotdeauna serviciile sale gratuite pe publicitate, în timp ce Apple a adoptat un model premium, în care utilizatorii plătesc deja prețul integral pentru hardware și software. Introducerea reclamelor într-o aplicație de bază, precum Maps, ridică astfel probleme de percepție și etică de brand.

Pentru început, reclamele din Maps vor apărea în primele două-trei rezultate ale căutărilor, vizibile în aplicațiile iPhone, iPad și Mac. Dacă proiectul va avea succes, sistemul ar putea fi extins ulterior și la alte servicii, cum ar fi Apple Music, Podcasts sau chiar Weather.

Noul iPhone 18 ar putea aduce un salt major pentru modelul de bază. Ce pregătește Apple pentru utilizatori
Noul iPhone 18 ar putea aduce un salt major pentru modelul de bază. Ce pregătește Apple pentru utilizatori
Apple pregătește o actualizare importantă pentru viitorul iPhone 18, care ar putea primi, în premieră pentru un model non-Pro, 12 GB de memorie, același nivel de performanță disponibil în...
Apple aduce noi funcții de siguranță și estetică în iOS 26.1. Gigantul tech oferă control total asupra designului și confidențialității
Apple aduce noi funcții de siguranță și estetică în iOS 26.1. Gigantul tech oferă control total asupra designului și confidențialității
Apple continuă să-și perfecționeze sistemul de operare odată cu lansarea versiunii iOS 26.1. Compania mizează pe o interfață mai personalizabilă și o protecție mai strictă a datelor...
#tehnologie, #apple, #iphone , #tehnologie
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Reactia cinica a lui Lavrov la intrebarea daca Rusia a incalcat Memorandumul din 1994 prin care se angaja sa nu atace Ucraina
Adevarul.ro
Calcule de Razboi. Comparatie Rusia-NATO, racheta cu racheta, tanc cu tanc
ObservatorNews.ro
Destinatia inedita pentru care turistii platesc 800 de lei pe noapte. Peisajul te lasa fara cuvinte

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. UE se mobilizează împotriva șantajului energetic al Rusiei, anunță Jørgensen la București: „Trăim vremuri foarte fragile”
  2. România încheie primele 9 luni cu un deficit de peste 102 miliarde de lei. Venituri în creștere, dar cheltuieli tot mai mari
  3. Apple va introduce reclame în Apple Maps. Sfârșitul „experienței fără reclame” pe iPhone
  4. Trucul pentru a avea facturi mai mici la căldură. Cum să treci ușor peste iarnă: „Cele mai mari pierderi dintr-un apartament sunt...”
  5. Noul iPhone 18 ar putea aduce un salt major pentru modelul de bază. Ce pregătește Apple pentru utilizatori
  6. O nouă competiție strategică între SUA și China pentru mineralele rare, în adâncurile Oceanului Pacific. ”Deschid cutia Pandorei”
  7. 💰 Inflația din SUA, sub așteptări – TradeVille
  8. România ar putea să devină prima țară din lume care impune control guvernamental şi o taxă mascată asupra echipamentelor energetice private ale cetăţenilor
  9. Care este rețeta miracolului economic polonez și cum se poate inspira România din el. „Vorbim, în primul rând, despre o economie alimentată de bani europeni bine directionați”
  10. Motivele pentru care nu există mai multe treceri între România și Bulgaria. „O doză de dispreț istoric care trebuie luată în calcul”