Apple a reușit să scrie istorie! Noul procesor de iPhone 17 bate la viteză chiar și cip-urile de calculatoare

Autor: Vlad Ionescu
Luni, 29 Septembrie 2025, ora 19:09
Apple a reușit să scrie istorie în testele de performanță, după ce procesorul A19 montat pe iPhone 17 a obținut cel mai mare scor single-core din lume, conform PassMark. Surpriza este și mai mare dacă ne gândim că acest cip este răcit pasiv și consumă de câteva ori mai puțină energie decât rivalii săi din zona PC-urilor de top.

În PassMark, A19 a atins 5.149 de puncte, depășindu-l chiar și pe „uriașul” M3 Ultra al Apple, dar și soluții puternice de la Intel și AMD, proiectate pentru desktopuri cu răcire activă. A19 Pro, instalat pe modelele iPhone 17 Air și Pro, a obținut 5.088 de puncte, practic la același nivel, diferența fiind dată doar de numărul de nuclee.

Mic, rece și puternic: cum a reușit A19 să bată „monștrii” PC-urilor

Comparațiile PassMark sunt uimitoare. Procesorul A19 folosește aproximativ 12W, dar într-un scenariu single-thread ar consuma chiar și doar 4W. În schimb, un Intel Core Ultra 9 trece de 44W, iar un AMD EPYC sare de 56W în aceleași condiții. Cu toate acestea, niciunul dintre ele nu a reușit să obțină scorul Apple.

Practic, Apple a arătat că nu doar performanța contează, ci și eficiența energetică. iPhone 17, cu al său A19, nu doar că se impune ca cel mai rapid la single-core, dar o face fără ventilatoare, fără zgomot și fără consum uriaș de energie.

