Apple pornește războiul cu Google. Compania vrea ca utilizatorii iPhone să renunțe la Chrome și să revină la Safari

Autor: Vlad Ionescu
Joi, 23 Octombrie 2025, ora 18:49
188 citiri
Apple pornește războiul cu Google. Compania vrea ca utilizatorii iPhone să renunțe la Chrome și să revină la Safari
Persoană care caută pe Google FOTO Pixabay

Apple a lansat o nouă campanie subtilă, dar cu țintă clară. Compania vrea să-i convingă pe posesorii de iPhone care folosesc Google Chrome să se întoarcă la Safari. Mișcarea vine imediat după ce Google a anunțat că renunță la planul de a bloca cookie-urile de urmărire din Chrome, o decizie pe care Apple o folosește acum ca argument pentru a-și promova propriul browser drept „cea mai sigură alegere pentru confidențialitate”.

Deși Safari rămâne browserul implicit pe iPhone, aproximativ 30% dintre utilizatori preferă Chrome, mai ales cei care folosesc și PC-uri cu Windows sau telefoane Android. Pentru aceștia, Google oferă o experiență familiară și o sincronizare perfectă între dispozitive. Apple vrea însă să schimbe acest echilibru.

Safari, promovat ca „scut împotriva urmăririi online”

În noua sa campanie, Apple scoate în evidență funcțiile de protecție a intimității din Safari precum blocarea cookie-urilor terțe, eliminarea trackerelor din URL-uri în modul privat, învățare automată pentru detectarea urmăririi comportamentale și o nouă funcție numită „Advanced Tracking and Fingerprinting Protection”, activată automat în iOS 26.

Pe scurt, Apple vrea să transmită că Safari e locul unde navighezi fără să fii observat. Totuși, pentru utilizatorii care trăiesc deja în ecosistemul Google, schimbarea nu e simplă. Chrome oferă avantaje clare: integrarea nativă cu Docs, Sheets și Drive, sincronizarea rapidă a parolelor și a bookmark-urilor între telefoane, laptopuri și tablete.

Apple aduce noi funcții de siguranță și estetică în iOS 26.1. Gigantul tech oferă control total asupra designului și confidențialității
Apple aduce noi funcții de siguranță și estetică în iOS 26.1. Gigantul tech oferă control total asupra designului și confidențialității
Apple continuă să-și perfecționeze sistemul de operare odată cu lansarea versiunii iOS 26.1. Compania mizează pe o interfață mai personalizabilă și o protecție mai strictă a datelor...
Apple taie masiv producția iPhone Air după vânzări sub așteptări. Modelul ultra-subțire se dovedește un nou experiment eșuat
Apple taie masiv producția iPhone Air după vânzări sub așteptări. Modelul ultra-subțire se dovedește un nou experiment eșuat
După doar câteva luni pe piață, Apple a decis să reducă producția iPhone Air cu peste 80%, din cauza cererii slabe și a interesului scăzut al publicului. Potrivit analistului Ming-Chi...
#tehnologie, #apple, #Chrome, #safari , #Apple
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Noi detalii in cazul tinerilor gasiti impuscati in masina: Urmau sa plece vineri la munca in Olanda. Ipoteza luata in calcul de Politie
a1.ro
Doru Octavian Dumitru, de urgenta la spital! Mesajul dureros transmis de familie, dupa ce artistul nu a putut urca pe scena: "Rugati-va"
ObservatorNews.ro
Bianka si Tony, gasiti morti unul langa altul intr-o masina. Se stiau din copilarie si aveau planuri de viitor

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. OnePlus 15 renunță la ceva extrem de important, dar promite o experiență foto de top și performanțe mai fluide
  2. Apple pornește războiul cu Google. Compania vrea ca utilizatorii iPhone să renunțe la Chrome și să revină la Safari
  3. Adio Android Auto și Apple CarPlay pe mașinile General Motors. Constructorul american vrea control total asupra experienței digitale
  4. Apple aduce noi funcții de siguranță și estetică în iOS 26.1. Gigantul tech oferă control total asupra designului și confidențialității
  5. HBO Max lansează un nou sistem de rating. Utilizatorii vor putea de acum să dea „note” filmelor și serialelor
  6. WooCommerce explicat: Ce este și cum funcționează
  7. Internetul atinge un prag istoric. Există în acest moment aproape 1.000 de miliarde de pagini web arhivate în cadrul Internet Archive
  8. Christine Lagarde: Nevoia de finanțare pentru tranziția energetică este de 1,2 trilioane de euro pe an! Cum vrea UE să obțină banii
  9. Apple taie masiv producția iPhone Air după vânzări sub așteptări. Modelul ultra-subțire se dovedește un nou experiment eșuat
  10. Plată electronică pentru trecerile pe podul de la Giurgiu. Urmează să fie amenajate două artere dedicate