Apple pornește războiul cu Google. Compania vrea ca utilizatorii iPhone să renunțe la Chrome și să revină la Safari

Apple a lansat o nouă campanie subtilă, dar cu țintă clară. Compania vrea să-i convingă pe posesorii de iPhone care folosesc Google Chrome să se întoarcă la Safari. Mișcarea vine imediat după ce Google a anunțat că renunță la planul de a bloca cookie-urile de urmărire din Chrome, o decizie pe care Apple o folosește acum ca argument pentru a-și promova propriul browser drept „cea mai sigură alegere pentru confidențialitate”.

Deși Safari rămâne browserul implicit pe iPhone, aproximativ 30% dintre utilizatori preferă Chrome, mai ales cei care folosesc și PC-uri cu Windows sau telefoane Android. Pentru aceștia, Google oferă o experiență familiară și o sincronizare perfectă între dispozitive. Apple vrea însă să schimbe acest echilibru.

Safari, promovat ca „scut împotriva urmăririi online”

În noua sa campanie, Apple scoate în evidență funcțiile de protecție a intimității din Safari precum blocarea cookie-urilor terțe, eliminarea trackerelor din URL-uri în modul privat, învățare automată pentru detectarea urmăririi comportamentale și o nouă funcție numită „Advanced Tracking and Fingerprinting Protection”, activată automat în iOS 26.

Ads

Pe scurt, Apple vrea să transmită că Safari e locul unde navighezi fără să fii observat. Totuși, pentru utilizatorii care trăiesc deja în ecosistemul Google, schimbarea nu e simplă. Chrome oferă avantaje clare: integrarea nativă cu Docs, Sheets și Drive, sincronizarea rapidă a parolelor și a bookmark-urilor între telefoane, laptopuri și tablete.

Ads