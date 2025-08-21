Apple ar putea renunța la butonul de cameră. Semn că experimentul nu a convins utilizatorii

La doar doi ani după ce a introdus butonul „Camera Control” pe iPhone, Apple ia în calcul să renunțe complet la această funcție. Gândit ca un shortcut inteligent pentru deschiderea rapidă a camerei și controlul aplicației prin AI Visual Intelligence, noul buton nu a fost primit cu entuziasmul scontat.

Mulți utilizatori spun că mai degrabă complică experiența decât o simplifică, iar zvonurile recente sugerează că iPhone 18, programat pentru 2026, ar putea fi primul model care scapă de el.

Informația vine de pe platforma chineză Weibo, unde cineva a susținut că Apple a informat deja furnizorii să nu mai producă butoane pentru generațiile viitoare. Dacă zvonul se confirmă, iPhone 16 și iPhone 17 vor rămâne singurele serii care au beneficiat de această funcție.

Se pare că utilizatorii nu folosesc frecvent butonul, iar integrarea actuală nu aduce un avantaj real. Apple ar fi putut investi resurse pentru a rafina funcționalitatea, dar compania pare să fi decis că efortul nu merită costurile. În plus, eliminarea lui ar reduce cheltuielile de producție, ceea ce s-ar traduce în marje de profit mai mari pentru companie.

