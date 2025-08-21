Apple ar putea renunța la butonul de cameră. Semn că experimentul nu a convins utilizatorii

Autor: Vlad Ionescu
Joi, 21 August 2025, ora 17:05
101 citiri
Apple ar putea renunța la butonul de cameră. Semn că experimentul nu a convins utilizatorii
FOTO Unsplash

La doar doi ani după ce a introdus butonul „Camera Control” pe iPhone, Apple ia în calcul să renunțe complet la această funcție. Gândit ca un shortcut inteligent pentru deschiderea rapidă a camerei și controlul aplicației prin AI Visual Intelligence, noul buton nu a fost primit cu entuziasmul scontat.

Mulți utilizatori spun că mai degrabă complică experiența decât o simplifică, iar zvonurile recente sugerează că iPhone 18, programat pentru 2026, ar putea fi primul model care scapă de el.

Informația vine de pe platforma chineză Weibo, unde cineva a susținut că Apple a informat deja furnizorii să nu mai producă butoane pentru generațiile viitoare. Dacă zvonul se confirmă, iPhone 16 și iPhone 17 vor rămâne singurele serii care au beneficiat de această funcție.

Se pare că utilizatorii nu folosesc frecvent butonul, iar integrarea actuală nu aduce un avantaj real. Apple ar fi putut investi resurse pentru a rafina funcționalitatea, dar compania pare să fi decis că efortul nu merită costurile. În plus, eliminarea lui ar reduce cheltuielile de producție, ceea ce s-ar traduce în marje de profit mai mari pentru companie.

Apple pregătește iPhone 17 Air, un rival mai subțire decât Galaxy S25 Edge. Ce știe să facă
Apple pregătește iPhone 17 Air, un rival mai subțire decât Galaxy S25 Edge. Ce știe să facă
Chiar dacă Samsung a lansat deja Galaxy S25 Edge, Apple nu rămâne în umbră. Machetele apărute pe baza informațiilor obținute de la partenerii care dezvoltă accesorii dezvăluie un detaliu...
Record istoric pe piața telefoanelor. Prețurile ating un nou vârf, iar încasările producătorilor explodează
Record istoric pe piața telefoanelor. Prețurile ating un nou vârf, iar încasările producătorilor explodează
Industria telefoanelor inteligente a atins un nou vârf istoric în trimestrul al doilea din 2025, depășind pragul de 100 de miliarde de dolari în venituri. Creșterea de 10% față de aceeași...
#tehnologie, #smartphone, #apple , #Apple
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Ce surpriza! Au facut anuntul despre transferul lui Louis Munteanu
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Scandalul din mall a fost filmat: momentul in care celebrul fotbalist vrea sa-i dea un cap in gura unui agent de paza

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Android 16 aduce schimbări mari: forțează dark mode și oferă teme uniforme pentru iconițe
  2. Apple ar putea renunța la butonul de cameră. Semn că experimentul nu a convins utilizatorii
  3. Limită pentru sporurile funcționarilor publici care gestionează fonduri europene. Ce criterii a stabilit Guvernul pentru acordarea lor
  4. „E timpul să schimbăm jocurile în companiile de stat. Aplică AICI”. Ministrul Economiei vrea să verifice conducerea companiilor de stat, după un proces de selecție „viciat”
  5. Google a lansat noua generație de dispozitive. Cu ce îmbunătățiri a venit seria Pixel 10 și la ce preț este disponibilă
  6. Românii sunt în topul europenilor mulțumiți de situația lor financiară. Întrecem Germania, Italia, Franța și Spania. Bulgarii sunt cei mai nemulțumiți HARTĂ
  7. De ce nu poate scădea deficitul României pe termen scurt. Analiză a execuției bugetare din semestrul I 2025
  8. Atac cibernetic uriaș: 2,5 miliarde de conturi Gmail expuse în fața hackerilor
  9. Prognoze sumbre pentru România în 2025: Avans PIB anemic, campioană la inflație și șomaj
  10. Inflația lovește guvernul de la Londra – TradeVille