Notificările de pe iPhone ar putea funcționa diferit începând de anul viitor. Apple ar pregăti o modificare majoră a Centrului de notificări pentru iOS 28, următoarea versiune importantă a sistemului său de operare, potrivit unor informații apărute în presa de specialitate.

Deocamdată, nu se știe exact ce funcții vor fi schimbate. Sursele citate de MacRumors susțin că Apple lucrează la o reorganizare a notificărilor, însă nu au oferit detalii despre noua interfață sau despre opțiunile pe care le-ar putea primi utilizatorii.

Informațiile vin într-un moment în care notificările promoționale reprezintă o problemă pentru numeroși utilizatori de smartphone-uri. Mesajele publicitare trimise de aplicații pot apărea alături de conversații personale, alerte importante și mementouri.

Apple are deja reguli care limitează folosirea notificărilor în scopuri comerciale, dar aplicarea acestora nu a fost întotdeauna consecventă.

Cum ar putea deveni mai ușor de organizat notificările pe iPhone

Una dintre posibilitățile discutate este introducerea unui sistem care să separe notificările importante de cele promoționale, astfel încât utilizatorii să nu mai fie nevoiți să parcurgă numeroase mesaje pentru a găsi informațiile relevante.

O funcție similară există deja pe anumite telefoane Android. Pe dispozitivele Google Pixel, instrumentul Notification Organizer permite gruparea alertelor în categorii precum știri, promoții, mesaje sociale și sugestii.

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Un asemenea sistem ar putea face Centrul de notificări de pe iPhone mai ușor de utilizat, însă trebuie precizat că sursele nu au confirmat că Apple dezvoltă efectiv această funcționalitate.

În prezent, regulile App Store impun aplicațiilor să obțină acordul explicit al utilizatorilor înainte de a trimite notificări publicitare. Acestea trebuie să ofere și posibilitatea dezactivării mesajelor promoționale.

Nu este clar dacă viitoarea actualizare va aduce filtre automate, mai multe opțiuni de personalizare sau doar o interfață reorganizată.

Apple a lansat iOS 27 în septembrie 2026, iar actualizările ulterioare s-au concentrat în principal pe îmbunătățirea funcțiilor Siri bazate pe inteligență artificială, aplicația Mesaje și corectarea problemelor de securitate.

În prezent, iOS 27.3 se află în testare beta.

Conform calendarului obișnuit al companiei, iOS 28 ar urma să fie prezentat în cadrul conferinței WWDC din 2027 și lansat public în septembrie.

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