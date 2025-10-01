Apple nu a uitat-o pe Siri. Noul asistent, bazat și pe AI, poate schimba în viitor utilizarea de iPhone-uri, tablete și laptop-uri

Autor: Vlad Ionescu
Miercuri, 01 Octombrie 2025, ora 19:56
154 citiri
Apple nu a uitat-o pe Siri. Noul asistent, bazat și pe AI, poate schimba în viitor utilizarea de iPhone-uri, tablete și laptop-uri
FOTO Unsplash

Apple dă semne că schimbările pentru Siri sunt mai aproape ca niciodată, iar utilizatorii iPhone ar putea simți primele diferențe chiar înaintea marii transformări promise pentru anul viitor. Gigantul din Cupertino ar urma să livreze treptat funcții noi prin actualizările iOS 26.1, cu un impact direct asupra felului în care Siri interacționează cu aplicațiile.

Siri devine mai „deșteaptă” pas cu pas

De exemplu, asistentul vocal ar putea obține comenzi mai complexe și mai eficiente pentru servicii deja populare, de la Music și TV, până la Fitness sau platformele de streaming. În industrie, se vorbește că aplicația TV va fi prima pe listă, mai ales că se pregătește lansarea unui nou Apple TV 4K cu suport pentru Apple Intelligence.

Strategia Apple nu pare să fie una de tip „fast forward”, ci mai degrabă un maraton: update-uri succesive, care aduc mici îmbunătățiri menite să facă așteptarea marilor schimbări mai suportabilă. Printre acestea se numără și extinderea Apple Intelligence către piața din China, o mișcare anticipată, dar care acum se apropie de confirmare oficială.

iPhone Air: frumusețea celor de la Apple care vine la pachet cu o mare slăbiciune
iPhone Air: frumusețea celor de la Apple care vine la pachet cu o mare slăbiciune
Apple a știut dintotdeauna să construiască produse care cuceresc la prima vedere. iPhone Air nu face excepție: subțire, elegant și cu acel aer premium tipic companiei din Cupertino. Problema...
Apple pregătește saltul direct la iPhone 20: zvonurile spun că seria 19 ar putea fi „sărită” complet
Apple pregătește saltul direct la iPhone 20: zvonurile spun că seria 19 ar putea fi „sărită” complet
Informații din Asia sugerează că Apple are în plan un calendar extrem de aglomerat pentru următorii doi ani: aproape 12 modele noi de iPhone între 2026 și 2027. Cea mai surprinzătoare...
#tehnologie, #apple, #ios , #Apple
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Noile scenarii ale Coalitiei pentru concedierile de la stat
a1.ro
Tony One va fi tatitc, iar Costel Biju bunic! Fiul manelistului s-a casatorit chiar in ziua in care a implinit 19 ani si a anuntat ca asteapta primul copil
ObservatorNews.ro
Scandal la CJ Braila intreun membru PSD si un liberal: "Zat sa-i spui lui ma-ta, porcule"
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Samsung pregătește „Galaxy TriFold”: primul telefon cu trei ecrane ar putea fi prezentat la summitul APEC
  2. Hackerii chinezi atacă securitatea globală: Rețeaua de atacatori cibernetici care a fost implicată în operațiuni sofisticate de spionaj
  3. Cum ar putea fi afectate economiile lumii de decizia de "shutdown" a guvernului SUA: "Este un moment semnificativ"
  4. Apple nu a uitat-o pe Siri. Noul asistent, bazat și pe AI, poate schimba în viitor utilizarea de iPhone-uri, tablete și laptop-uri
  5. Cum sunt afectați românii care au RCA la firma de asigurări din Bulgaria interzisă în România. Explicațiile Autorității de Supraveghere Financiară
  6. Browserul care navighează singur pe internet! Opera lansează Neon, agentul AI de 20 €/lună
  7. Un mecanic a fost întrebat cum poți face o mașină să reziste 800.000 de km: Ce a răspuns
  8. iPhone Air: frumusețea celor de la Apple care vine la pachet cu o mare slăbiciune
  9. Wikipedia intră în era AI. Proiectul care schimbă modul în care, chiar și roboții, citesc informații online
  10. Focar de boală a limbii albastre la bovine. Virusul care se răspândește în Europa a fost depistat în Gorj

Ultimele emisiuni

Acum 35 minute

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 139 - Partid nou în România!!!