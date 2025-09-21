Cele mai sigure telefoane din lume. Producătorul susține cu tărie că nu au fost atacate vreodată cu malware

Cele mai sigure telefoane din lume. Producătorul susține cu tărie că nu au fost atacate vreodată cu malware
Iphone Foto: Pixabay

Compania americană a făcut o nouă demonstrație de forță în materie de siguranță digitală. Potrivit declarațiilor oficiale, niciun iPhone nu a fost vreodată compromis prin malware clasic, ceea ce îl transformă, susțin cei de la Apple, în cel mai sigur dispozitiv mobil de pe piață.

Explicația? Ecosistemul iOS funcționează pe un sistem închis, cu filtre stricte și mecanisme de protecție care blochează accesul software-ului malițios. Spre deosebire de Android, unde atacurile ransomware sau spyware au afectat milioane de utilizatori, iPhone-ul a rămas neatins de astfel de breșe.

Ce aduce nou iOS 26 și iPhone 17

Cu lansarea generației iPhone 17 și a noului iOS 26, Apple merge și mai departe, introducând Memory Integrity Enforcement (MIE), o tehnologie care funcționează ca un scut la nivelul cel mai profund al sistemului. MIE protejează kernelul și procesele critice, îngreunând sau chiar blocând atacurile cibernetice avansate.

Compania afirmă că a testat acest mecanism împotriva celor mai sofisticate spyware-uri din ultimii trei ani, inclusiv instrumente similare cu temutul Pegasus. În aproape toate scenariile simulate, atacurile au fost neutralizate sau au eșuat să compromită dispozitivul.

Ep. 132 - Romania se împrumută din nou!!!

