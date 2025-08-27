Apple pregătește o revenire neașteptată: Touch ID ar putea fi resuscitat odată cu primul iPhone pliabil

FOTO iOS 26

Apple plănuiește să readucă în prim-plan o tehnologie pe care chiar ea o declarase depășită. Potrivit Bloomberg, Touch ID va reveni pe scenă, dar nu pe orice model, ci pe primul iPhone pliabil, așteptat să apară în 2026. Decizia a stârnit deja reacții ironice, având în vedere că gigantul din Cupertino a prezentat Face ID ca fiind viitorul securității biometrice, eliminând senzorul de amprentă în urmă cu mai bine de șapte ani.

De ce revine Apple la amprentă după ce a jurat pe recunoașterea facială

Apple a introdus Touch ID în 2013, pe iPhone 5s, schimbând modul în care utilizatorii își deblocau telefonul. Timp de câțiva ani a fost una dintre cele mai apreciate funcții, dar în 2017, odată cu iPhone X, a fost înlocuit de Face ID. Compania a susținut atunci că noul sistem oferă mai multă siguranță și că era singura soluție pentru a putea lansa un ecran edge-to-edge.

De această dată însă, decizia pare mai degrabă dictată de constrângerile de design. iPhone-ul pliabil va avea o grosime de doar 9–9,5 milimetri atunci când este închis, iar modulul TrueDepth necesar pentru recunoașterea facială nu ar încăpea într-o structură atât de subțire. Astfel, Apple a ales să integreze Touch ID în butonul lateral, o soluție deja folosită pe iPad-uri.

Revenirea amintește și de alte „răzgândiri” ale companiei. MagSafe, de exemplu, a fost scos de pe MacBook-uri pentru a reveni ulterior ca o noutate. Apple pare să urmeze același tipar și în cazul Touch ID.

Conform informațiilor, viitorul iPhone pliabil va miza pe tehnologia in-cell, care permite integrarea senzorilor direct în ecran, menținând un design subțire și elegant. Telefonul ar urma să fie disponibil în culorile alb, negru, albastru deschis și auriu pal, și să fie echipat cu patru camere.

Autentificarea cu amprentă ar putea rezolva și o problemă practică: în anumite unghiuri sau poziții, recunoașterea facială poate da rateuri. Astfel, Touch ID devine nu doar un element nostalgic, ci și unul funcțional.

