Siri ar putea deveni mâna ta dreaptă digitală. Apple pregătește o schimbare radicală

Autor: Vlad Ionescu
Luni, 11 August 2025, ora 23:32
93 citiri
Siri ar putea deveni mâna ta dreaptă digitală. Apple pregătește o schimbare radicală
FOTO Unsplash

În curând, iPhone-ul, iPad-ul și chiar Mac-ul ar putea fi controlate doar prin voce, fără să mai atingi ecranul. Apple lucrează la o versiune nouă a lui Siri care promite să depășească orice a oferit până acum, iar lansarea este așteptată în primăvara anului viitor, odată cu actualizarea iOS 26.4.

Deși planurile inițiale vizau o actualizare în 2024, compania a amânat momentul din cauza unor probleme de performanță și a ales temporar să integreze ChatGPT. Acum însă, întârzierea pare să fie folosită pentru a adăuga funcții și mai avansate, care să facă din Siri un asistent capabil să gestioneze aproape orice sarcină, depășind chiar rivali precum Gemini.

De la setări simple la acțiuni complexe în orice aplicație

Potrivit jurnalistului Mark Gurman, noua versiune Siri va putea să interacționeze nu doar cu aplicațiile și setările interne ale iOS, ci și cu aplicații terțe. Asta înseamnă că vei putea cere asistentului să editeze o fotografie, să comenteze pe rețele sociale sau să finalizeze o achiziție online, totul fără să pui mâna pe telefon.

Această evoluție este posibilă datorită framework-ului App Intents, care permite Siri și altor interfețe Apple, precum Spotlight, să comunice direct cu aplicațiile externe. Este o abordare similară cu App Actions de pe Android, dar gândită să funcționeze perfect în ecosistemul Apple.

Prin această implementare, Siri ar urma să acționeze ca un operator virtual care îți preia comanda și o execută exact cum ai face-o tu.

iPhone depășește borna istorică de 3 miliarde de unități vândute și atinge un prag pe care nicio altă companie tech nu l-a mai bifat
iPhone depășește borna istorică de 3 miliarde de unități vândute și atinge un prag pe care nicio altă companie tech nu l-a mai bifat
Apple a atins un prag pe care nicio altă companie tech nu l-a mai bifat: trei miliarde de iPhone-uri livrate. Anunțul a fost făcut chiar de CEO-ul Tim Cook în raportul financiar pentru ultimul...
Mii de farmacii false păcălesc clienți din toată lumea. Cum ajung utilizatorii să cumpere medicamente false și să își riște viața
Mii de farmacii false păcălesc clienți din toată lumea. Cum ajung utilizatorii să cumpere medicamente false și să își riște viața
O operațiune de amploare, numită „PharmaFraud”, folosește inteligența artificială pentru a fabrica articole „informative” despre medicamente inexistente, însoțite de recenzii false...
#tehnologie, #apple, #inteligenta artificiala , #Apple
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Unde a fost gasit trupul unui barbat, disparut acum 28 de ani in Himalaya. "Corpul era intact"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Dupa 9 ani, Cristiano Ronaldo s-a hotarat! Georgina Rodriguez a facut anuntul cel mare
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Siri ar putea deveni mâna ta dreaptă digitală. Apple pregătește o schimbare radicală
  2. Microsoft, presată în instanță să prelungească viața Windows 10 pentru sute de milioane de PC-uri
  3. Vulnerabilitate descoperită la mașinile Toyota: cum putea fi descuiată și controlată o mașină doar cu un cod vizibil sub parbriz
  4. Galaxy S26 promite baterii mai mari și autonomie îmbunătățită. Cum vrea Samsung să transforme noul smartphone
  5. iPhone depășește borna istorică de 3 miliarde de unități vândute și atinge un prag pe care nicio altă companie tech nu l-a mai bifat
  6. NVIDIA și AMD plătesc „taxa de acces” pentru a recuceri piața chineză. Suma colosală pe care giganții tech o vor cheltui pentru a vinde în China
  7. Românul care reconstruiește circuite neuronale la Stanford și schimbă viitorul medicinei
  8. Cinci moduri în care românii nu vor mai putea „scăpa” de plata impozitelor
  9. Mii de farmacii false păcălesc clienți din toată lumea. Cum ajung utilizatorii să cumpere medicamente false și să își riște viața
  10. Romsilva angajează pe Facebook. Regia Națională a Pădurilor caută director pentru un mandat de cinci luni. Care sunt condițiile

Ultimele emisiuni

Acum 3 ore

Ziare.com Fara Filtru,
Fără Filtru Ep.116 - O nouă frauda cu PNRR...