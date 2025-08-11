Siri ar putea deveni mâna ta dreaptă digitală. Apple pregătește o schimbare radicală

În curând, iPhone-ul, iPad-ul și chiar Mac-ul ar putea fi controlate doar prin voce, fără să mai atingi ecranul. Apple lucrează la o versiune nouă a lui Siri care promite să depășească orice a oferit până acum, iar lansarea este așteptată în primăvara anului viitor, odată cu actualizarea iOS 26.4.

Deși planurile inițiale vizau o actualizare în 2024, compania a amânat momentul din cauza unor probleme de performanță și a ales temporar să integreze ChatGPT. Acum însă, întârzierea pare să fie folosită pentru a adăuga funcții și mai avansate, care să facă din Siri un asistent capabil să gestioneze aproape orice sarcină, depășind chiar rivali precum Gemini.

De la setări simple la acțiuni complexe în orice aplicație

Potrivit jurnalistului Mark Gurman, noua versiune Siri va putea să interacționeze nu doar cu aplicațiile și setările interne ale iOS, ci și cu aplicații terțe. Asta înseamnă că vei putea cere asistentului să editeze o fotografie, să comenteze pe rețele sociale sau să finalizeze o achiziție online, totul fără să pui mâna pe telefon.

Această evoluție este posibilă datorită framework-ului App Intents, care permite Siri și altor interfețe Apple, precum Spotlight, să comunice direct cu aplicațiile externe. Este o abordare similară cu App Actions de pe Android, dar gândită să funcționeze perfect în ecosistemul Apple.

Prin această implementare, Siri ar urma să acționeze ca un operator virtual care îți preia comanda și o execută exact cum ai face-o tu.

Ads