Apple, rezervată în fața întrebărilor despre vânzările iPhone Air: „Suntem mulțumiți de întreaga gamă iPhone”

După luni de speculații privind performanța comercială a noului iPhone Air, CEO-ul Apple, Tim Cook, a fost întrebat direct despre rapoartele care indică vânzări sub așteptări. Răspunsul său a fost însă unul calculat, în stilul caracteristic Apple, adică fără cifre, fără detalii, doar o formulare diplomatică.

„Suntem mulțumiți de întreaga gamă iPhone”, a declarat Cook, evitând orice referire la modelul Air. Această declarație a alimentat însă și mai mult speculațiile.

Dși Apple rareori comentează pe marginea performanței unui produs individual, tăcerea vine într-un moment în care analiștii raportează reduceri de producție.

iPhone Air, un experiment cu reacții reci

Lansat în toamna acestui an, iPhone Air a fost promovat drept cel mai subțire iPhone din istorie, un model elegant, gândit pentru cei care vor performanță într-un format minimalist. Dar potrivit estimărilor preliminare, cererea nu a fost la nivelul anticipat. Mulți consumatori s-ar fi arătat reticenți față de compromisurile făcute pentru subțirime, în special autonomia redusă a bateriei, în timp ce prețul apropiat de modelele Pro i-a făcut pe mulți să aleagă versiunile mai puternice.

Datele neoficiale sugerează că vânzările Air nu au atins pragurile dorite, iar unele surse din industrie vorbesc chiar despre ajustări ale planurilor de producție.

Ads