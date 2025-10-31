Apple, rezervată în fața întrebărilor despre vânzările iPhone Air: „Suntem mulțumiți de întreaga gamă iPhone”

Autor: Vlad Ionescu
Vineri, 31 Octombrie 2025, ora 19:00
132 citiri
Apple, rezervată în fața întrebărilor despre vânzările iPhone Air: „Suntem mulțumiți de întreaga gamă iPhone”
FOTO Unsplash

După luni de speculații privind performanța comercială a noului iPhone Air, CEO-ul Apple, Tim Cook, a fost întrebat direct despre rapoartele care indică vânzări sub așteptări. Răspunsul său a fost însă unul calculat, în stilul caracteristic Apple, adică fără cifre, fără detalii, doar o formulare diplomatică.

„Suntem mulțumiți de întreaga gamă iPhone”, a declarat Cook, evitând orice referire la modelul Air. Această declarație a alimentat însă și mai mult speculațiile.

Dși Apple rareori comentează pe marginea performanței unui produs individual, tăcerea vine într-un moment în care analiștii raportează reduceri de producție.

iPhone Air, un experiment cu reacții reci

Lansat în toamna acestui an, iPhone Air a fost promovat drept cel mai subțire iPhone din istorie, un model elegant, gândit pentru cei care vor performanță într-un format minimalist. Dar potrivit estimărilor preliminare, cererea nu a fost la nivelul anticipat. Mulți consumatori s-ar fi arătat reticenți față de compromisurile făcute pentru subțirime, în special autonomia redusă a bateriei, în timp ce prețul apropiat de modelele Pro i-a făcut pe mulți să aleagă versiunile mai puternice.

Datele neoficiale sugerează că vânzările Air nu au atins pragurile dorite, iar unele surse din industrie vorbesc chiar despre ajustări ale planurilor de producție.

Apple revine la ideea controversată. iPhone 20 ar putea renunța complet la butoanele fizice
Apple revine la ideea controversată. iPhone 20 ar putea renunța complet la butoanele fizice
După ani de zvonuri și prototipuri amânate, se pare că Apple nu a renunțat la visul unui iPhone fără butoane mecanice. Potrivit noilor informații, compania din Cupertino pregătește pentru...
Apple va introduce reclame în Apple Maps. Sfârșitul „experienței fără reclame” pe iPhone
Apple va introduce reclame în Apple Maps. Sfârșitul „experienței fără reclame” pe iPhone
Apple pregătește o schimbare importantă. Începând de anul viitor, compania intenționează să introducă reclame sponsorizate în aplicația Apple Maps, o mișcare ce ar putea pune capăt...
#tehnologie, #apple, #iphone , #Apple
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Rusia declara ca e pregatita pentru negocieri directe cu Ucraina, insa cu o conditie
a1.ro
Bogdan de la Ploiesti, mesaj ascuns in noua melodie cantata pentru Cristina Pucean. Modelul din videoclip seamana izbitor cu ea
ObservatorNews.ro
22 de magistrati s-au pensionat. Printre ei, judecatorul Mihail Udroiu de la ICCJ, in varsta de 48 de ani

Ep. 151 - Călin Georgescu nu are voie să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Unul dintre cei mai bogați maghiari plănuiește să construiască un parc rezidențial în România. Unde va fi amplasat complexul cu aproximativ 900 de unități
  2. Apple, rezervată în fața întrebărilor despre vânzările iPhone Air: „Suntem mulțumiți de întreaga gamă iPhone”
  3. 1 noiembrie, ziua în care se scumpesc din nou căldura și curentul. Cât vor plăti românii în plus
  4. WhatsApp adaugă siguranță totală pentru conversațiile tale. Cum se poate activa funcția
  5. Huawei Mate X7: flagship-ul pliabil al toamnei, cu ecran 2K și design mai subțire ca niciodată
  6. Apple pregătește o revoluție pentru Siri: noul asistent AI va debuta în 2026, alimentat de platforma Apple Intelligence
  7. Se dă bătălia pentru noul șef OMV: Bolojan merge în Austria. Cine va decide viitorul energetic al României
  8. Samsung aduce înapoi browserul Internet pentru Windows. Mai mai rapid, mai sigur și plin de funcții inteligente
  9. Noile titluri de stat Fidelis. Ce dobânzi pune la bătaie Ministerul Finanțelor
  10. Rata șomajului rămâne stabilă în septembrie – TradeVille