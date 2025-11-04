WhatsApp devine complet funcțional pe acest smartwatch: mesaje, reacții și apeluri fără telefon

WhatsApp a făcut pasul pe care milioane de utilizatori îl așteptau de ani buni: aplicația este acum disponibilă în versiune completă pentru Apple Watch, permițând trimiterea și primirea de mesaje, apeluri și reacții, direct de la încheietură. Este una dintre cele mai mari actualizări din istoria platformei de mesagerie.

Noua aplicație aduce pe ceas funcționalități care până acum necesitau obligatoriu un iPhone conectat. Utilizatorii pot citi integral mesajele (inclusiv cele lungi), pot trimite mesaje vocale, răspunde prin reacții emoji și chiar gestiona apelurile primite direct de pe ecranul ceasului.

Interfața a fost redesenată special pentru dimensiunile reduse ale Apple Watch, cu imagini, stickere și conversații redate clar, dar fără a încărca vizual ecranul. Aplicația oferă și acces la o parte din istoricul recent al conversațiilor, o premieră pentru platforma de pe watchOS.

Meta garantează că toate mesajele și apelurile rămân criptate end-to-end, la același nivel de securitate ca pe iPhone sau Android.

Pentru a folosi noua versiune, este necesar un Apple Watch Series 4 sau mai nou, actualizat la watchOS 10. Lansarea este treptată, iar Meta promite noi funcții în actualizările următoare, inclusiv integrare mai inteligentă cu Siri și AI-ul WhatsApp, care va permite redactarea de răspunsuri automate sau generarea de mesaje personalizate prin comandă vocală.

