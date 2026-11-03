Toate cele cinci componente esențiale ale codului genetic, descoperite într-un asteroid vechi de 4,5 miliarde de ani

Cinci molecule esențiale pentru ADN și ARN au fost identificate în mostre aduse direct de pe asteroidul Ryugu. Descoperirea le oferă cercetătorilor o nouă dovadă că unele dintre ingredientele de bază ale vieții existau deja în spațiu cu miliarde de ani înainte ca Pământul să capete forma actuală.

Mostrele au fost aduse pe Terra în 2020 de misiunea japoneză Hayabusa2. În 2023, cercetătorii confirmaseră deja prezența uracilului. Acum, o nouă analiză publicată în Nature Astronomy arată că în materialul de pe Ryugu se găsesc toate cele cinci baze azotate folosite de ADN și ARN.

Este vorba despre adenină, guanină, citozină, timină și uracil.

Aceste molecule pot fi privite ca niște „litere” ale informației genetice. Împreună cu zaharurile și fosfații, ele formează componentele din care sunt construite ADN-ul și ARN-ul.

Mostrele au fost protejate de contaminarea de pe Pământ

Importanța rezultatului vine și din modul în care au fost obținute probele. Hayabusa2 a adus aproximativ 5,4 grame de material direct de pe asteroid. Spre deosebire de meteoriții care ajung singuri pe Pământ și pot fi contaminați în timpul căderii sau după impact, mostrele de pe Ryugu au fost păstrate și analizate în condiții foarte stricte.

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Cercetătorii au extras moleculele organice cu apă și acid clorhidric, apoi le-au purificat înainte de analiză. În cele două mostre studiate au fost găsite toate cele cinci baze azotate, în cantități aproximativ similare.

Rezultatul se potrivește și cu alte descoperiri făcute în ultimii ani. Meteoriții Murchison și Orgueil conțin, la rândul lor, numeroase molecule organice, iar în 2025 toate cele cinci baze au fost găsite și în mostrele aduse de NASA de pe asteroidul Bennu.

Totuși, compoziția diferă de la un corp ceresc la altul. Unele mostre conțin mai multe purine, altele mai multe pirimidine, iar cercetătorii cred că diferențele pot avea legătură cu mediul chimic în care s-au format.

Ryugu, Bennu și corpurile din care provin anumiți meteoriți sunt rămășițe foarte vechi ale Sistemului Solar, păstrate aproape neschimbate timp de aproximativ 4,5 miliarde de ani.

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