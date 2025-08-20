Un gigant tech își mută producția din China! Care este motivul și pe ce regiune a lumii pariază

ASUS, unul dintre cei mai mari producători de hardware din lume, face o schimbare strategică de amploare: peste 90% din producția de PC-uri și plăci de bază consumer a fost relocată din China către fabrici din Thailanda, Vietnam și Indonezia. Decizia vine pe fondul tensiunilor comerciale dintre Statele Unite și China și al riscului unor sancțiuni sau tarife vamale suplimentare.

Mutarea a fost confirmată în cadrul unei întâlniri cu investitorii, unde reprezentanții companiei au precizat că relocarea reduce dependența ASUS de piața chineză și oferă mai multă flexibilitate în fața schimbărilor geopolitice. În plus, planurile de extindere includ și segmentul enterprise, care urmează să fie produs treptat în afara Chinei.

SUA devine noua miză pentru producătorii de hardware

Un alt pas important pentru ASUS este inițierea producției de PC-uri și hardware direct pe teritoriul Statelor Unite, începând cu ultimul trimestru al acestui an. Această mișcare vine după ce administrația Trump a impus în aprilie taxe de import de 145% pentru bunurile venite din China. Ulterior, tarifele au fost reduse la 30%, dar impactul asupra industriei a fost major.

Producătorii s-au văzut nevoiți să implementeze scheme logistice complexe și să importe masiv echipamente înainte ca noile tarife să intre în vigoare. Deși situația s-a mai stabilizat, cu prețuri și disponibilitate mai bune pe piață, companiile rămân prudente și caută alternative sigure pentru producție.

