Unul dintre cei mai mari furnizori de internet din Statele Unite a ajuns în instanță din cauza modului în care își promovează serviciile. AT&T acuză Comcast că folosește expresia „fiber-powered” în reclame pentru a crea impresia că utilizatorii primesc internet prin fibră optică direct în locuință, deși conexiunea finală este realizată, în cele mai multe cazuri, prin cablu coaxial.

Procesul a fost deschis în California și vizează serviciile Xfinity, comercializate de Comcast pe piața americană.

Potrivit AT&T, problema nu este că rețeaua Comcast nu utilizează deloc fibră optică. Aceasta este prezentă în infrastructura furnizorului, însă ultimul segment al conexiunii, cel care ajunge efectiv în locuințele multor clienți, folosește cabluri coaxiale din cupru.

Diferența poate conta în utilizarea de zi cu zi, mai ales atunci când utilizatorii trimit fișiere mari, participă la apeluri video sau încarcă materiale în cloud.

AT&T susține că reclamele Comcast nu explică suficient de clar această distincție și că persoanele care aleg un abonament ar putea crede că primesc o conexiune integrală prin fibră optică.

Care este diferența dintre internetul prin fibră și cel prin cablu coaxial

O conexiune de tip fiber-to-the-home (FTTH) aduce fibra optică direct până în locuința utilizatorului. Această tehnologie poate oferi viteze similare pentru descărcarea și încărcarea datelor.

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Rețelele hibride, care combină fibra optică și cablul coaxial, pot furniza viteze mari de descărcare, dar au adesea viteze de încărcare considerabil mai mici.

Tocmai această diferență se află în centrul disputei dintre cele două companii.

AT&T solicită instanței să interzică utilizarea expresiei „fiber-powered” pentru serviciile hibride Comcast și cere restituirea profiturilor pe care rivalul său le-ar fi obținut prin publicitatea considerată înșelătoare.

Nu este prima dată când formularea folosită de Comcast provoacă nemulțumiri. În iunie, organismul american de autoreglementare a publicității NAD a stabilit că explicațiile referitoare la folosirea cablului coaxial nu erau suficient de vizibile în unele reclame. Comcast a acceptat atunci să îmbunătățească modul de prezentare a informațiilor.

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