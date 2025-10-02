Atac cibernetic la o companie aeriană: datele pasagerilor, inclusiv pașapoartele și actele de identitate, au fost compromise

Autor: Vlad Ionescu
Joi, 02 Octombrie 2025, ora 12:46
748 citiri
Atac cibernetic la o companie aeriană: datele pasagerilor, inclusiv pașapoartele și actele de identitate, au fost compromise
Imagine dintr-un aeroport FOTO Pixabay

Compania aeriană canadiană WestJet a confirmat că atacul informatic raportat în iunie este mult mai grav decât s-a anunțat inițial. Ancheta finalizată la mijlocul lui septembrie arată că o parte semnificativă din baza de date cu pasageri a fost expusă, inclusiv documente de călătorie și informații personale extrem de sensibile.

Printre datele compromise se numără nume complete, adrese, date de naștere, pașapoarte și alte acte de identitate, dar și detalii despre rezervări, cereri speciale sau plângeri depuse de clienți. Membrii programului de loialitate WestJet Rewards sunt și ei vizați, ID-uri de cont, solduri de puncte și informații legate de cardurile WestJet RBC Mastercard au ajuns în mâinile atacatorilor, scrie Playtech.

Cum răspunde compania

Deși WestJet precizează că numerele de card, codurile CVV și parolele nu au fost expuse, paguba rămâne uriașă. Pentru a limita impactul, compania oferă clienților afectați doi ani de abonament gratuit la un serviciu de monitorizare a identității și protecție împotriva furtului de date, dar înscrierea trebuie făcută până pe 30 noiembrie.

În paralel, operatorul colaborează cu autoritățile canadiene și americane, inclusiv FBI. Nu există încă o confirmare oficială privind atacatorii, dar momentul incidentului coincide cu valul de atacuri lansate de gruparea „Scattered Spider” asupra industriei aviatice.

Breșa afectează în special pasagerii canadieni, dar și pe cei americani, având în vedere rutele transfrontaliere operate de WestJet. Situația arată cât de vulnerabil este sectorul aviatic în fața amenințărilor cibernetice și subliniază presiunea uriașă asupra companiilor de a investi mai mult în securitatea digitală.

WestJet avertizează că numărul clienților afectați ar putea crește pe măsură ce investigația avansează și recomandă monitorizarea atentă a conturilor și raportarea oricărei activități suspecte.

Escrocii imită OLX și ePantofi pentru a fura bani și date personale. DNSC avertizează: „Fii atent la linkurile false”
Escrocii imită OLX și ePantofi pentru a fura bani și date personale. DNSC avertizează: „Fii atent la linkurile false”
Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează că infractorii cibernetici se dau drept reprezentanți ai unor platforme de încredere, precum OLX și ePantofi, pentru a...
Samsung pregătește „Galaxy TriFold”: primul telefon cu trei ecrane ar putea fi prezentat la summitul APEC
Samsung pregătește „Galaxy TriFold”: primul telefon cu trei ecrane ar putea fi prezentat la summitul APEC
După ani de prototipuri și zvonuri, Samsung se apropie de momentul lansării celui mai îndrăzneț proiect al său: telefonul pliabil tri-fold. Potrivit publicațiilor Korea Times și ETNews,...
#tehnologie, #date personale, #avion , #tehnologie
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Ce este trendul "996" din China, care ameninta sa se raspandeasca si in Europa: "Nu credem in echilibrul dintre munca si viata privata"
Adevarul.ro
De ce s-a intalnit Trump cu generalii armatei americane. Expert: "Premisele catastrofale pe care le evocau unii nu s-au confirmat"
ObservatorNews.ro
Cod rosu de ploi in 2 judete: Va ploua cat pentru 2 luni in cateva ore. Bucuresti, sub Cod portocaliu de vant

Ep. 139 - Partid nou în România!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Specialist în fiscalitate, despre rectificarea bugetară: Executivul ori se așteaptă la un puternic episod de instabilitate, ori a subraportat excesiv ANALIZĂ
  2. Alina Dekany (IMSOL) la The Real Estate Event: „LED-ul transparent e soluția cea mai simplă și cea mai interesantă pentru viitor”
  3. Atac cibernetic la o companie aeriană: datele pasagerilor, inclusiv pașapoartele și actele de identitate, au fost compromise
  4. Mai bine de jumătate din firmele de IT din România, ținute pe loc de schimbările fiscale. Câte companii au reușit anul acesta să evite concedierile în masă SONDAJ
  5. Românii plătesc rate chiar și de trei ori mai mari decât în țările vecine. De ce creditele la aceeași bancă sunt mai scumpe în țara noastră
  6. România, la coada clasamentelor globale ale stațiilor de încărcare EV. Rețeaua publică, insuficientă și timpi de încărcare foarte mari
  7. Prețul energiei electrice, deși afectează toate procesele economice și sociale, nu este o prioritate pentru convocarea urgentă a CSAT?!
  8. Alfred Nae (Obsentum Privé) la The Real Estate Event: „Tot mai multe case de parfumerie lansează arome unisex”
  9. Grup EM vine la BVB – TradeVille
  10. România și Polonia conduc detașat topul rezervelor de gaze pentru iarna 2025. Ce spun statisticile europene despre restul țărilor UE și cum face față Ucraina