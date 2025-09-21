Haos pe aeroporturi după un atac cibernetic masiv. Compania vizată tocmai semnase un contract cu NATO

Autor: Vlad Ionescu
Duminica, 21 Septembrie 2025, ora 15:15
412 citiri
Haos pe aeroporturi după un atac cibernetic masiv. Compania vizată tocmai semnase un contract cu NATO
Însoțitoare de zbor FOTO Hepta

Zeci de mii de pasageri din Europa au fost prinși în mijlocul unui atac cibernetic care a paralizat sistemele de check-in și îmbarcare pe mai multe aeroporturi. Cele mai mari probleme au fost la Bruxelles, Londra și Berlin, unde sute de zboruri au avut întârzieri sau au fost anulate. La Bruxelles, aproximativ 35.000 de pasageri au fost afectați, iar aeroportul a cerut companiilor aeriene să renunțe la jumătate din curse pentru a evita un colaps complet.

Ținta atacului a fost Collins Aerospace, companie americană care furnizează sistemul Muse – software-ul ce permite companiilor aeriene să folosească aceleași ghișee și porți de îmbarcare. Blocajul a dus la trecerea operațiunilor pe varianta manuală, ceea ce a provocat aglomerație și timpi de așteptare uriași. Singura companie aeriană care nu a fost afectată a fost British Airways, care folosește un sistem alternativ.

O lovitură în plin contract strategic

Incidentul este cu atât mai delicat cu cât Collins Aerospace, filială a gigantului RTX (fost Raytheon), tocmai anunțase semnarea unui contract cu Agenția NATO pentru Comunicații și Informații. Americanii urmează să furnizeze Alianței un software de planificare și management al războiului electronic, capabil să coordoneze bruiaje și senzori împotriva amenințărilor moderne.

Compania susține că atacul s-a limitat la zona de check-in și livrare bagaje și că a putut fi gestionat prin soluții manuale. Totuși, episodul ridică întrebări serioase despre securitatea cibernetică a unei firme care oferă, în același timp, consultanță militară și tehnologii de apărare avansată.

Avertisment pentru români după atacurile cibernetice din aeroporturile europene. Ce recomandă MAE
Avertisment pentru români după atacurile cibernetice din aeroporturile europene. Ce recomandă MAE
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis sâmbătă o atenționare pentru cetățenii români care intenționează să călătorească în Marea Britanie, Germania și Belgia, după atacurile...
Haos pe aeroporturile europene. Un atac cibernetic a lovit sistemele de check-in la Berlin, Bruxelles și alte aeroporturi
Haos pe aeroporturile europene. Un atac cibernetic a lovit sistemele de check-in la Berlin, Bruxelles și alte aeroporturi
Un atac informatic asupra unui furnizor de servicii IT a paralizat parțial traficul aerian în mai multe capitale europene. Aeroporturile din Berlin, Bruxelles și Londra-Heathrow au confirmat...
#tehnologie, #atac cibernetic, #aeroport , #tehnologie
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
VIDEO Momentul emotionant in care un nepalez se intoarce acasa, dupa patru ani de munca in Romania. "Stim si noi cum e sa fii departe"
Adevarul.ro
Avertismentul unui fost ministru moldovean: "Rusia va face din Moldova o baza militara". Ce spune despre George Simion si AUR
DigiSport.ro
Au "explodat" la adresa CFR-ului, dupa decesul lui Ciprian Scrobota: "Josnic!"

Ep. 132 - Romania se împrumută din nou!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Avertismentul unui economist român cu privire la măsurile de austeritate: „Grecia și-a permis să taie în carne vie”
  2. Haos pe aeroporturi după un atac cibernetic masiv. Compania vizată tocmai semnase un contract cu NATO
  3. Google Maps vrea să îți spună unde sunt gropile din asfalt. Un nou brevet arată cum mașinile ar putea raporta singure calitatea drumului
  4. Stan Lee, marele creator Marvel cu rădăcini românești, reînviat digital la Comic Con. Omagiu sau exploatare?
  5. Bursa de la București, săptămână pe plus: capitalizarea a trecut pragul de 443 de miliarde de lei
  6. Gazul cosmic care poate schimba lumea digitală. De ce heliul-3 de pe Lună valorează 20 de milioane $ kilogramul
  7. Cele mai sigure telefoane din lume. Producătorul susține cu tărie că nu au fost atacate vreodată cu malware
  8. Avertisment pentru români după atacurile cibernetice din aeroporturile europene. Ce recomandă MAE
  9. O forță vestică, prietenă de decenii cu Putin, se leapădă definitiv de el: Toate seifurile Rusiei vor fi folosite
  10. De ce a interzis China NVIDIA și cum această mișcare zguduie piața mondială de cipuri