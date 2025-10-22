Atacurile hackerilor vizează utilizatorii prin reclame Google false. Cum funcționează totul

Autor: Vlad Ionescu
Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 18:55
158 citiri
Atacurile hackerilor vizează utilizatorii prin reclame Google false. Cum funcționează totul
FOTO Google

O campanie de atacuri informatice vizează utilizatorii de macOS prin reclame Google Ads care redirecționează către site-uri false ce imită platforme populare precum Homebrew sau TradingView.

Metoda, denumită „ClickFix”, afișează adrese legitime în reclame (ex. brew.sh), dar redirecționează către domenii falsificate (brewe[.]sh), unde utilizatorii sunt îndemnați să ruleze comenzi în Terminal pentru „actualizări” sau „verificări de securitate”.

Aceste comenzi descarcă fișierul „install.sh”, care ocolește protecțiile macOS precum Gatekeeper, detectează mediile virtuale și instalează malware-ul AMOS (Atomic macOS Stealer) sau Odyssey Stealer. Odată activ, codul colectează date din Keychain, cookie-uri, portofele crypto, informații hardware și fișiere personale, transmițându-le către servere externe de comandă și control.

Atacurile vizează în special dezvoltatorii, însă și utilizatorii pot fi afectați, întrucât site-urile clonate sunt aproape identice cu cele originale și au certificate SSL valide. Specialiștii recomandă descărcarea aplicațiilor doar de pe site-urile oficiale, evitarea linkurilor sponsorizate și menținerea actualizată a sistemului și soluțiilor antivirus.

Google taie suportul pentru Android Auto pe telefoanele mai vechi. Ce modele sunt afectate din octombrie
Google taie suportul pentru Android Auto pe telefoanele mai vechi. Ce modele sunt afectate din octombrie
Dacă ai un telefon cu o versiune mai veche de Android, e posibil ca Android Auto să nu mai funcționeze în mașina ta începând din această lună. Google a actualizat cerințele minime de...
Google schimbă regulile jocului în securitatea Android. Ce funcție introduce compania pentru prevenirea escrocheriilor online și recuperarea conturilor
Google schimbă regulile jocului în securitatea Android. Ce funcție introduce compania pentru prevenirea escrocheriilor online și recuperarea conturilor
După ce a introdus funcții antifurt pentru telefoanele Pixel, Google extinde acum „arsenalul” de securitate la tot ecosistemul Android. Noua serie de instrumente vizează protejarea...
#tehnologie, #hackeri, #Google , #Google
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
David Beckham, acuzat direct ca si-a inselat sotia! Victoria a rupt tacerea
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
MApN i-a spus clar lui Gigi Becali: platesti 11,4 milioane de dolari si cumperi Steaua! Raspunsul omului de afaceri

Ep. 146 - Rusia atac asupra României

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Țânțarii au apărut, pentru prima dată, în Islanda. Încălzirea globală schimbă ecosistemul țării
  2. Atacurile hackerilor vizează utilizatorii prin reclame Google false. Cum funcționează totul
  3. Comisia Europeană a aprobat varianta finală a PNRR pentru România. "Ce s-a obținut la renegociere"
  4. Slovacia, în sfârșit de acord cu noile sancțiuni împotriva Rusiei. Cum urmează UE să încerce o nouă forțare a păcii
  5. Hidroelectrica anunță că suspendă plata cu cardul a facturilor. Care este motivul și când revine funcționalitatea
  6. Presa franceză leagă explozia de la rafinăria Petrotel-Lukoil de un incident similar din Ungaria, la doar câteva ore. Ambele au legături cu Rusia
  7. Un renumit fizician s-a contrazis, pe TikTok, cu un individ care crede că Pământul e plat. La ce concluzie a ajuns omul de știință
  8. Medicul din România angajat la stat, cu 5 apartamente de lux în Emirate. A plătit 15 milioane de euro
  9. Peste 80% din răspunsurile generate de AI conțin erori. „ChatGPT l-a prezentat pe Papa Francisc drept actualul papă, la câteva luni după moartea acestuia” STUDIU
  10. 12,6 miliarde de lei pentru IMM-uri în următorii 3 ani, prin Banca de Investiții și Dezvoltare