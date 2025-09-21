Avertisment pentru români după atacurile cibernetice din aeroporturile europene. Ce recomandă MAE

Avertisment pentru români după atacurile cibernetice din aeroporturile europene. Ce recomandă MAE
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis sâmbătă o atenționare pentru cetățenii români care intenționează să călătorească în Marea Britanie, Germania și Belgia, după atacurile cibernetice care au paralizat parțial activitatea mai multor aeroporturi din Europa.

Heathrow, Berlin și Bruxelles, printre cele afectate

În noaptea de 19 spre 20 septembrie, sistemele de check-in și îmbarcare de pe aeroporturile Heathrow (Londra), Berlin Brandenburg și Zaventem (Bruxelles) au fost vizate de hackeri, provocând întârzieri majore și anulări de zboruri.

MAE recomandă românilor să își verifice cu atenție situația zborurilor înainte de a se prezenta la aeroport și să ajungă cu timp suplimentar pentru formalitățile de călătorie.

Pentru cei care se confruntă cu situații de urgență, instituția pune la dispoziție numere de permanență:

Consulatul General al României la Londra: +077 387 16 335

Ambasada României în Germania: +49 160 157 9938

Ambasada României în Belgia: +32 (0) 497 428 663

