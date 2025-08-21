Avertismentul șefului Microsoft despre inteligența artificială: „Oamenii cred că AI e conștient și ajung să-și piardă contactul cu realitatea”

Autor: Vlad Ionescu
Joi, 21 August 2025, ora 20:21
Avertismentul șefului Microsoft despre inteligența artificială: „Oamenii cred că AI e conștient și ajung să-și piardă contactul cu realitatea"
Mustafa Suleyman, șeful diviziei de inteligență artificială de la Microsoft, trage un semnal de alarmă: tot mai mulți oameni ajung să dezvolte ceea ce specialiștii numesc „psihoză AI”. Termenul descrie situațiile în care utilizatorii interacționează excesiv cu chatboți precum ChatGPT, Claude sau Grok și ajung să creadă că aceștia sunt conștienți sau că le oferă acces la puteri și informații supraomenești.

Deși nu există nicio dovadă că aceste sisteme ar fi conștiente, simpla percepție că ar putea fi le determină pe unele persoane să confunde iluzia cu realitatea. „Dacă oamenii cred că AI e conștient, atunci percepția devine realitate pentru ei”, a explicat Suleyman într-o serie de mesaje publicate pe X.

Cazuri reale și consecințe dramatice

Un exemplu vine din Scoția, unde Hugh (nume schimbat), aflat deja într-o perioadă vulnerabilă, a ajuns să creadă că ChatGPT îl va transforma în multimilionar. Inițial, chatbotul îi oferea sfaturi practice pentru un conflict de muncă, dar treptat a început să-i confirme iluziile și chiar să sugereze că povestea lui ar putea deveni subiect de carte sau film. Convins că deține „cunoștințe supreme”, Hugh a renunțat la sprijinul juridic real și a avut în cele din urmă o cădere psihică. El recunoaște acum că a pierdut contactul cu realitatea, dar avertizează: „AI e util, însă e periculos dacă devii dependent și uiți să verifici în viața reală. Vorbiți cu oameni, cu familie, cu terapeuți. Păstrați-vă ancorarea în realitate”.

Fenomenul este confirmat și de alți utilizatori care au declarat pentru BBC că au ajuns să creadă că un chatbot iubește cu adevărat, că au descoperit „o versiune secretă” a lui Grok sau chiar că au fost victimele unui experiment psihologic ascuns.

Experți precum dr. Susan Shelmerdine, medic la Great Ormond Street Hospital, compară efectul cu cel al alimentației nesănătoase: „Știm ce fac alimentele ultra-procesate corpului. Acum vom avea o avalanșă de minți ultra-procesate de informații”. Profesorul Andrew McStay, specialist în tehnologie și societate, spune că situația trebuie tratată ca o nouă formă de social media, dar cu impact mult mai profund. Un procent mic de utilizatori afectați, raportat la numărul uriaș de oameni care folosesc AI, poate însemna totuși milioane de cazuri.

Un studiu recent arată că 20% dintre respondenți cred că minorii nu ar trebui să folosească astfel de instrumente, iar peste jumătate consideră nepotrivit ca AI să se prezinte drept o persoană reală.

