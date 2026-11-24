Folosirea inteligenței artificiale pentru plata facturilor, administrarea economiilor sau efectuarea transferurilor bancare vine cu un risc pe care tot mai multe bănci americane încearcă să îl transfere asupra clienților. Instituții precum Citibank, JPMorgan și Bank of America și-au modificat condițiile contractuale pentru a preciza că utilizatorii care oferă acces la conturile lor unor asistenți AI externi pot fi considerați responsabili pentru tranzacțiile efectuate de aceștia, inclusiv atunci când apar fraude.

Citibank, a treia mare bancă comercială din Statele Unite, a actualizat în noiembrie 2026 acordul privind serviciile bancare online. Noile prevederi vizează persoanele care permit unor instrumente de inteligență artificială dezvoltate de alte companii să le acceseze conturile.

Potrivit TechCrunch, modificarea nu se referă doar la situațiile în care un asistent AI efectuează o plată greșită. Banca avertizează că utilizatorii pot suporta consecințele și dacă instrumentul respectiv este compromis de hackeri, iar datele de autentificare ajung în mâinile infractorilor.

Schimbări similare au fost anunțate de JPMorgan și Bank of America în luna octombrie, iar PNC și Citizens au transmis, la rândul lor, avertismente privind responsabilitatea clienților care folosesc asemenea servicii.

Ce se întâmplă dacă un asistent AI face un transfer bancar greșit

Agenții AI sunt programe care pot executa sarcini în numele utilizatorilor, nu doar să răspundă la întrebări. În domeniul financiar, aceștia pot analiza cheltuieli, verifica investiții, identifica abonamente inutile sau chiar efectua plăți, atunci când primesc permisiunile necesare.

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Pentru a funcționa, unele instrumente solicită acces la conturile bancare sau la alte platforme financiare. Aici apare principala problemă.

Dacă un utilizator îi permite unui asistent AI să efectueze tranzacții, iar acesta trimite bani într-un cont greșit, banca ar putea refuza să își asume responsabilitatea pentru operațiunea respectivă, invocând condițiile acceptate de client.

Riscul este și mai mare atunci când instrumentul AI este atacat informatic. Parolele sau datele de acces oferite unui serviciu extern ar putea fi folosite ulterior pentru operațiuni neautorizate.

Citibank precizează că persoanele care aleg să ofere asemenea permisiuni trebuie să înțeleagă riscurile și să își asume activitățile desfășurate prin intermediul agenților AI.

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