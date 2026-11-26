Mai mulți utilizatori de Samsung Galaxy S24 și S25 au observat scăderi neobișnuite ale indicatorului care arată starea bateriei, după instalarea actualizării One UI 9.0. Samsung a confirmat că analizează problema și susține că aceasta va fi remediată odată cu lansarea versiunii One UI 9.5.

Situația a atras atenția după ce un utilizator din Turcia a reclamat că telefonul său afișa o capacitate a bateriei de numai 94%, deși dispozitivul fusese folosit timp de aproximativ o lună.

Răspunsul primit de la serviciul de asistență Samsung, la două săptămâni după sesizare, indică faptul că problema va fi rezolvată printr-o actualizare software.

Există însă o întrebare la care compania nu a oferit încă un răspuns: bateriile se degradează într-adevăr mai repede sau sistemul de operare calculează greșit capacitatea rămasă?

Ce se întâmplă cu bateria după actualizarea One UI 9.0

Indicatorul Battery Health estimează cât din capacitatea inițială a acumulatorului mai este disponibilă. O valoare de 94% sugerează că bateria ar fi pierdut deja 6% din capacitatea sa originală, însă rezultatul depinde de corectitudinea măsurătorilor software.

Samsung a introdus informații detaliate despre sănătatea bateriei odată cu seria Galaxy S25, iar funcția a devenit disponibilă ulterior și pe Galaxy S24.

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Una dintre explicațiile posibile este că algoritmul folosit pentru estimarea uzurii nu funcționează corect pe toate modelele sau configurațiile.

Există și reclamații referitoare la încălzirea telefoanelor și la descărcarea mai rapidă a bateriei după instalarea One UI 9.0. Aceste simptome ar putea indica probleme de optimizare, însă nu a fost stabilită o legătură directă cu scăderea procentajului Battery Health.

O eventuală creștere a consumului de energie poate duce la încărcări mai frecvente și, în timp, la uzura acumulatorului. Totuși, informațiile disponibile nu demonstrează că actualizarea a provocat efectiv degradarea prematură a bateriilor.

One UI 9.5 ar putea corecta atât eventualele erori de calcul, cât și problemele software care afectează autonomia.

Există însă o diferență între corectarea unui indicator și recuperarea capacității pierdute fizic. O actualizare poate îmbunătăți autonomia prin optimizarea consumului, dar nu poate reface un acumulator deja degradat.

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