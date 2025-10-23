Bitcoin se pregătește pentru una dintre cele mai importante transformări din istoria sa

Autor: Vlad Ionescu
Joi, 23 Octombrie 2025, ora 19:47
366 citiri
Bitcoin se pregătește pentru una dintre cele mai importante transformări din istoria sa
FOTO Unsplash

Bitcoin trece la următorul nivel prin Laboratorul Ark Labs, care a lansat Arkade, un protocol de nouă generație construit peste blockchainul Bitcoin, menit să facă tranzacțiile mai rapide, mai sigure și la fel de ușor de folosit ca aplicațiile financiare moderne.

Versiunea publică beta, lansată în octombrie 2025, este considerată cea mai mare inovație pentru Bitcoin de la apariția Lightning Network în 2018. Scopul: combinarea siguranței și descentralizării Bitcoin cu viteza și flexibilitatea DeFi, adică transformarea celei mai cunoscute criptomonede din lume dintr-un simplu „aur digital” într-un sistem de plăți cu adevărat practic.

Arkade, alternativa simplificată la Lightning Network

Soluția Lightning Network a fost prima încercare de a aduce plăți rapide în ecosistemul Bitcoin, dar adoptarea lentă și complexitatea tehnică au rămas bariere importante. Arkade promite să rezolve aceste limitări printr-un sistem mai accesibil, bazat pe Ark Service Providers (ASP), entități care procesează tranzacțiile instant, fără a deține control asupra fondurilor utilizatorilor.

În caz de tentativă de fraudă, utilizatorul poate publica o dovadă criptografică direct în blockchain, recuperându-și banii. Practic, protocolul aduce viteza unei platforme centralizate, dar păstrează protecția unui cadru descentralizat.

Partenerii care susțin deja Arkade includ Swan, Bull Bitcoin, Breez și BTCPayServer, iar aplicația Arkade Wallet oferă o demonstrație reală a modului în care sistemul funcționează.

Dincolo de plăți rapide, Arkade introduce o noutate majoră: Arkade Assets, un standard de tokenizare echivalent cu ERC-20 de pe Ethereum. Cu el, utilizatorii pot emite, tranzacționa și împrumuta active digitale direct pe blockchainul Bitcoin, fără a apela la alte rețele.

Meta interzice chatboții concurenți pe WhatsApp. Ce înseamnă asta pentru utilizatori
Meta interzice chatboții concurenți pe WhatsApp. Ce înseamnă asta pentru utilizatori
Dacă ești antreprenor și foloseai WhatsApp pentru a comunica cu clienții printr-un chatbot bazat pe AI, pregătește-te de o schimbare radicală. Începând cu 15 ianuarie 2026, Meta va bloca...
Microsoft sărbătorește 11 ani de Windows Insider cu două noi wallpaper-uri gratuite pentru fanii Windows 11
Microsoft sărbătorește 11 ani de Windows Insider cu două noi wallpaper-uri gratuite pentru fanii Windows 11
Microsoft marchează 11 ani de la lansarea programului Windows Insider printr-un gest simbolic, mai exact două noi imagini de fundal oficiale, disponibile gratuit pentru toți utilizatorii Windows...
#tehnologie, #Bitcoin, #criptomonede , #tehnologie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
L-au prins! Cine este barbatul care a ucis un sofer de autocar: "A fost cea mai ascutita"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
ObservatorNews.ro
Bianka si Tony, gasiti morti unul langa altul intr-o masina. Se stiau din copilarie si aveau planuri de viitor

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Argentina lui Milei, exemplul preferat al liberalilor români, în cădere liberă chiar și după ajutorul lui Donald Trump
  2. Meta interzice chatboții concurenți pe WhatsApp. Ce înseamnă asta pentru utilizatori
  3. Bitcoin se pregătește pentru una dintre cele mai importante transformări din istoria sa
  4. Trai mai scump din 2026. Alimentele care vor fi afectate de noul val inflaționist: „Clasa de mijloc va fi într-o situație foarte gravă”
  5. Microsoft sărbătorește 11 ani de Windows Insider cu două noi wallpaper-uri gratuite pentru fanii Windows 11
  6. OnePlus 15 renunță la ceva extrem de important, dar promite o experiență foto de top și performanțe mai fluide
  7. Apple pornește războiul cu Google. Compania vrea ca utilizatorii iPhone să renunțe la Chrome și să revină la Safari
  8. Adio Android Auto și Apple CarPlay pe mașinile General Motors. Constructorul american vrea control total asupra experienței digitale
  9. Apple aduce noi funcții de siguranță și estetică în iOS 26.1. Gigantul tech oferă control total asupra designului și confidențialității
  10. HBO Max lansează un nou sistem de rating. Utilizatorii vor putea de acum să dea „note” filmelor și serialelor