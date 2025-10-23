Bitcoin se pregătește pentru una dintre cele mai importante transformări din istoria sa

Bitcoin trece la următorul nivel prin Laboratorul Ark Labs, care a lansat Arkade, un protocol de nouă generație construit peste blockchainul Bitcoin, menit să facă tranzacțiile mai rapide, mai sigure și la fel de ușor de folosit ca aplicațiile financiare moderne.

Versiunea publică beta, lansată în octombrie 2025, este considerată cea mai mare inovație pentru Bitcoin de la apariția Lightning Network în 2018. Scopul: combinarea siguranței și descentralizării Bitcoin cu viteza și flexibilitatea DeFi, adică transformarea celei mai cunoscute criptomonede din lume dintr-un simplu „aur digital” într-un sistem de plăți cu adevărat practic.

Arkade, alternativa simplificată la Lightning Network

Soluția Lightning Network a fost prima încercare de a aduce plăți rapide în ecosistemul Bitcoin, dar adoptarea lentă și complexitatea tehnică au rămas bariere importante. Arkade promite să rezolve aceste limitări printr-un sistem mai accesibil, bazat pe Ark Service Providers (ASP), entități care procesează tranzacțiile instant, fără a deține control asupra fondurilor utilizatorilor.

În caz de tentativă de fraudă, utilizatorul poate publica o dovadă criptografică direct în blockchain, recuperându-și banii. Practic, protocolul aduce viteza unei platforme centralizate, dar păstrează protecția unui cadru descentralizat.

Partenerii care susțin deja Arkade includ Swan, Bull Bitcoin, Breez și BTCPayServer, iar aplicația Arkade Wallet oferă o demonstrație reală a modului în care sistemul funcționează.

Dincolo de plăți rapide, Arkade introduce o noutate majoră: Arkade Assets, un standard de tokenizare echivalent cu ERC-20 de pe Ethereum. Cu el, utilizatorii pot emite, tranzacționa și împrumuta active digitale direct pe blockchainul Bitcoin, fără a apela la alte rețele.

Ads