Black Friday 2026 se întinde pe 50 de zile. Doar o treime dintre magazine din România încep reducerile pe 6 noiembrie

Autor: Vlad Ionescu
Luni, 02 Noiembrie 2026, ora 20:36
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Black Friday 2026 se întinde pe 50 de zile. Doar o treime dintre magazine din România încep reducerile pe 6 noiembrie
FOTO /Pexels

Black Friday nu mai înseamnă de mult o singură zi de reduceri. În 2026, campaniile magazinelor din România se întind pe aproape două luni, între 19 octombrie și 7 decembrie.

O analiză realizată de blackfriday.ro pe 268 de magazine arată că 6 noiembrie rămâne ziua cu cea mai mare aglomerație de oferte, mai ales pentru că atunci începe campania eMAG. Totuși, doar 34% dintre magazinele urmărite pornesc prima rundă de reduceri exact în acea zi.

Mai mult de jumătate dintre comercianți încep mai devreme. Aproximativ 52% au campanii programate înainte de 6 noiembrie, iar unele au pornit încă din octombrie.

Pe 6 noiembrie vor avea reduceri în peste 220 de magazine

Chiar dacă multe magazine au început deja promoțiile, 6 noiembrie rămâne punctul de maxim al sezonului. Potrivit analizei, 84% dintre comercianții monitorizați vor avea reduceri active în acea zi, adică peste 220 de magazine.

Campaniile nici nu se termină imediat. Peste 95% dintre magazinele care au oferte pe 6 noiembrie le păstrează și în ziua următoare, iar o campanie durează în medie opt zile.

Cele 50 de zile nu reprezintă, așadar, durata unei singure promoții. Este perioada totală în care diferite magazine lansează, opresc sau reiau reducerile. Unele companii împart Black Friday în mai multe etape, cu produse și procente diferite de la o perioadă la alta.

Reducerile anunțate ajung în unele cazuri până la 90%, dar aceste procente se aplică unor produse sau servicii selectate, nu întregii oferte.

Campaniile acoperă aproape toate categoriile mari: telefoane, laptopuri, televizoare, electrocasnice, haine, cosmetice, produse pentru casă și grădină, articole sportive, bijuterii și vacanțe. În listă apar și farmacii, magazine de optică, bricolaj, produse pentru animale și servicii de telecomunicații.

Interesul românilor pare și el mai mare decât în ultimii ani. Un studiu MKOR citat în analiză arată că 70% dintre persoanele cu vârste între 18 și 55 de ani intenționează să cumpere ceva de Black Friday. În 2025 procentul era de 62%, iar în 2024 de 57%.

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