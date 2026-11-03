BMW vrea ca sistemele sale de asistență la condus să fie utile nu doar pe autostradă, ci și în oraș. Din 2027, compania va introduce în Germania funcții care pot ajuta șoferul la viraje, schimbări de bandă, sensuri giratorii și situații în care trebuie acordată prioritate.

Sistemul va folosi traseul setat în BMW Maps și va încerca să urmeze mai bine drumul până la destinație, inclusiv pe străzile aglomerate din oraș. Nu este vorba însă despre condus complet autonom. Funcțiile sunt încadrate la nivelul SAE 2, ceea ce înseamnă că șoferul trebuie să rămână atent și pregătit să preia controlul în orice moment.

Mașina va putea face mai multe manevre în trafic

BMW oferă deja prin City Assistant oprirea și pornirea automată la semafor. Din 2027, sistemul ar urma să primească manevre mai complexe și să le lege direct de ruta din navigație.

Compania vrea ca trecerea dintre autostradă, drumurile din afara orașului și traficul urban să fie cât mai firească, fără ca șoferul să schimbe permanent între sisteme diferite.

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Hardware-ul necesar va fi inclus standard pe noile iX3 și iX4, dar și pe anumite versiuni ale X5, Seria 3 și Seria 7. Funcțiile software vor putea fi activate ulterior prin actualizări de la distanță.

BMW nu a anunțat încă dacă aceste funcții vor fi incluse în prețul mașinii sau vor trebui plătite separat. Un rol important îl are sistemul Symbiotic Drive. Acesta permite șoferului să accelereze, să frâneze sau să corecteze direcția fără ca asistența să fie întreruptă complet.

Mașina va urmări și comportamentul șoferului, inclusiv direcția privirii. Dacă detectează că automobilul părăsește banda fără intenție sau că există pericol de coliziune, poate avertiza și interveni asupra direcției.

Informațiile importante vor fi afișate prin BMW Panoramic Vision, iar pe ecranul central va apărea o imagine 3D cu traseul, zona din jurul mașinii și funcțiile de asistență care sunt active.

BMW spune că testele în trafic real au fost finalizate cu succes de un serviciu tehnic independent. Omologarea oficială este însă așteptată abia la începutul lui 2027.

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