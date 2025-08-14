Booking.com, gigantul rezervărilor pe internet, se află în centrul unei confruntări juridice istorice. Peste 10.000 de hotelieri din întreaga Europă acuză compania de practici comerciale abuzive, desfășurate timp de două decenii, în jurul unei clauze contractuale controversate numite „cel mai bun preț”. Aceasta ar fi împiedicat unitățile de cazare să afișeze tarife mai mici pe alte platforme sau chiar pe propriile site-uri, ceea ce ar fi restrâns concurența și ar fi limitat opțiunile clienților.

Procesul, coordonat de Hotel Claims Alliance Foundation din Olanda și sprijinit de peste 30 de asociații hoteliere naționale, va fi judecat la Amsterdam, sediul central al companiei. Hotelierii au timp până la 29 august 2025 să se alăture acțiunii, iar despăgubirile solicitate ar putea ajunge la sute de milioane de euro, potrivit estimărilor Hotrec, organizația europeană a industriei ospitalității.

O clauză veche

Introduse în 2004, clauzele „cel mai bun preț” au obligat hotelurile să păstreze pe Booking.com cele mai mici tarife, interzicându-le să facă reduceri pe alte canale. Hotelierii spun că această practică a dus la comisioane mai mari, concurență redusă și pierderea controlului asupra politicii de prețuri, într-un context în care, în 2022, Booking controla aproape trei sferturi din piața europeană a rezervărilor online.

În 2024, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis că aceste clauze încalcă regulile concurenței. Două luni mai târziu, Comisia Europeană a interzis platformei să sancționeze hotelurile care vând mai ieftin în altă parte. Booking respinge însă acuzațiile și susține că aceste practici nu au fost anticoncurențiale.

